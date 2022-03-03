【企業盈喜】信越控股（０６０３８）料去年純利升５０％

《經濟通通訊社３日專訊》信越控股（０６０３８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度收益及稅後溢利同比分別增加約６０％及５０％。

該集團指，預期收益和盈利增長主因兩個曾經在２０２０年度經歷延誤的主要項目在去年度

取得良好進展。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

