【企業盈喜】萬裕科技（００８９４）料去年純利最少７０００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》萬裕科技（００８９４）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度淨溢利將不少於７０００萬元，比２０２０年度純利約２４００萬元增不少於１﹒９２倍。

該集團指，純利於２０２１年度顯著上升主因年內電子元件市場需求旺盛，導致收入比

２０２０年度升約３０％。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

