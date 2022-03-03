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03/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８億人幣，買美團沽舜宇

　　《經濟通通訊社３日專訊》昨日（２日）恒指低開１９３點，報２２５６８點。最高跌４９
點報２２７１２點，最低跌４６２點報２２２９９點。恒指收報２２３４３點，跌４１７點或
１﹒８４％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３１﹒８億元人民幣，增加１０﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣
出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、建設銀行（００９３９）、港交所
（００３８８）。
　　主板成交１１４６﹒４４億元減少０﹒３％。其中港股通成交２６０﹒６億元，佔總成交
２２﹒７％。

＊舜宇遭瑞銀削目標價至２００元＊

　　瑞銀發表研究報告表示，隨著手機攝像頭規格降級將於今年上半年持續，以及ＩＣ元件短缺
限制了汽車鏡頭的增長等，對舜宇光學科技保持謹慎的看法，該行下調公司２０２１及２２年度
每股盈利預測９％及１１％，並將目標價由２３０元降至２００元，維持「中性」評級。
　　美團升１﹒７３％報１７６﹒４元，北水淨買入８﹒２億元；中國海洋石油升３﹒３９％報
１０﹒３６元，北水淨買入７﹒７億元；騰訊控股跌１﹒７６％報４２３﹒４元，北水淨買入
６﹒１億元。
　　舜宇光學科技跌８﹒８４％報１６６﹒１元，北水淨賣出６﹒７億元；建設銀行跌
１﹒０２％報５﹒８元，北水淨賣出３億元；港交所跌３﹒２４％報３６３﹒８元，北水淨賣出
２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒２４
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　７﹒６８
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　６﹒０６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒６６
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　　１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－６﹒７２
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒０５
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒１７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒６７
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－０﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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