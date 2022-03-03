《日入而息》長實近６０億奪土瓜灣項目，Ｂ站去年經調整虧損擴大

《今天重點》

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九倉置業（０１９９７）全年虧轉盈賺４３﹒９億，派第二次中期息０﹒６４元；九倉置業去年

基礎盈利跌１３％，投資物業重估虧損收窄至２２億元；九倉置業上半年零售市道絕對不樂觀，

已給予租戶租金寬減

嗶哩嗶哩（０９６２６）去年經調整淨虧損擴大至５５億人幣

長實（０１１１３）近６０億奪土瓜灣合併項目，每呎樓面地價逾１萬

金發局建議將未有收入科技公司上市規則擴展至其他產業

本港新增５６８２７宗確診，第五波累計３３﹒８萬宗

衞生署料快測陽性逾１０萬人登記，網站仍未完工上線

全民檢測傳設５００個檢測點，以家庭為單位網上預約

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《即日市況》

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恒指高收１２３點報２２４６７，科指跌５８點報４９５７

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《深滬股市》

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成交回歸萬億滬指收跌０﹒０９％，創業板兩連挫

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《美元匯價》

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加拿大央行可能進一步加息，加元短期有支持

歐元最新報１﹒１０８２╱８３，日圓最新報１１５﹒７４╱７８

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《公司業績》

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九倉置業（０１９９７）全年虧轉盈賺４３﹒９億，派第二次中期息０﹒６４元；九倉置業去年

基礎盈利跌１３％，投資物業重估虧損收窄至２２億元

第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ去純利升９％至２６３﹒６７億披索

越秀服務（０６６２６）去年純利升８１％，派息０﹒１０２元

中煤能源（０１８９８）去年多賺１﹒７４倍至１４６﹒８億元人民幣

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）旗下微信降低小微商戶支付手續費，合規用戶九折；騰訊投資遊戲ＭＣＮ「

小象大鵝」被曝裁員，大批主播離開企鵝電競

美團（０３６９０）在１５個城市試點新「服務星級」機制，騎手獲差評扣分不扣款

３香港推加密貨幣網上付款服務，料４月拓展至旗下門市

威勝控股（０３３９３）附屬中標價值約９５５１萬元人幣智能電表合約

九倉置業（０１９９７）上半年零售市道絕對不樂觀，已給予租戶租金寬減

信利國際（００７３２）２月綜合營業淨額按年增加約０﹒４％至１６﹒１５億元

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《國企紅籌》

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中銀航空租賃（０２５８８）購買１１架波音７３７ＭＡＸ８飛機

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《神州民企》

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科濟藥業（０２１７１）胃癌藥物獲國家藥監局批准ＩＩ期臨床試驗

據報世茂（００８１３）旗下公司與重慶信託合作的一筆信託獲展期

傳中國奧園（０３８８３）債券持有人收到利息

融創下周召開「２０融創０１」第一次債券持有人會議

比亞迪（０１２１１）２月汽車銷售升３﹒３５倍，新能源車銷量大增７﹒５倍

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《中國要聞》

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教育部等部門表示規範非學科類校外培訓，禁止價格欺詐

廣東人均ＧＤＰ破１﹒５萬美元，第二產業貢獻率逾四成

工信部表示用戶瀏覽頁面時不得自動或強制下載ＡＰＰ；互聯網企業要依法合規經營，履行社會

責任

國資委表示支持央企超前布局前沿技術和顛覆性技術

最高檢表示去年辦理食藥安全領域公益訴訟同比升１０％

２月財新服務業ＰＭＩ降至５０﹒２，需求半年來首縮

人行續１００億７天逆回購利率持平，收水１９００億

人行南京分行行長郭新明稱應完善數字人民幣法律基礎

胡春華稱要做好農民工就業，進一步強化欠薪治理

進出口銀行表示為外貿企業加大金融資源配置

渣打中國與普華永道中國簽署戰略備忘錄

廣東出台政策措施支持中小企業和個體工商戶紓困

發改委表示明起汽柴油價每噸上調２６０和２５５元人民幣

人行金融穩定局表示中國金融風險整體收斂、總體可控

上海票據交易所公布商票逾期名單，融創、世茂等上榜

張軍稱美國挪用阿富汗資產不合法，不合理，更不人道

豆粕價格飆至紀錄高，據報中國大量採購美國大豆

內地最高法拒認網店無理條款，官媒讚打擊網購潛規則

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，台積電證實台灣停電影響部分廠區

台灣南部電力系統電網故障，多地停電台積電未受影響

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《其他消息》

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警方落案起訴兩男子，涉前年中大校園遊行事件

議員憂疫情惡化再推遲選舉，政府表示５﹒８是唯一方案

鄧忍光稱已宣布特首參選人不能保留經費到延後的選舉

金發局建議將未有收入科技公司上市規則擴展至其他產業

本港去年港口貨物吞吐量下跌１４﹒３％，海運貨物微升

香港２月ＰＭＩ跌至４２﹒９，連續兩個月萎縮

２月債券通北向交投５４０１億人幣，國債佔一半

深股通額度全日用近６億元，外資連續兩日流出；滬股通額度全日用２５億元，陸股通流出７億

元

ＨＫＴＶｍａｌｌ表示正面對前所未有營運壓力，已付款訂單或被取消

一通月底結束營業，盈立證券推轉倉特別優惠

李偉農稱澳門研賭牌續期至年底，需博企主動提出申請

滙業證券送新冠病毒快速檢測包予一通轉倉客戶

香港國際影視展本月１４至１７日網上舉行

匯豐證券經紀因違反監管規定遭證監會譴責及罰款６３０萬元

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《俄烏開戰》

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７０日人參加烏克蘭國際軍團，俄調查僱傭軍「罪行」

Ａ股龍建股份２０萬手封單漲停，中俄保持經貿往來

中國駐聯合國代表表示關切烏克蘭境內核設施安全

俄外長警告打核戰，美延後試射洲際導彈

俄羅斯富豪蒸發８３０億美元，德國充公金屬大亨遊艇

宏利投資管理表示局勢發展納入考慮之列，或礙央行決策

惠譽穆迪將俄羅斯信貸連降６級，至「垃圾級」

戰事致汽車生產斷鏈，Ａ股汽車零件板塊連日挫

法國外貿銀行表示中國非俄羅斯應對金融制裁的解決方案

法外貿銀行表示對亞洲市場直接影響有限，留意間接風險

環球煤價創新高，雲煤能源漲停中煤Ａ升近半成

美鋁率先停止與俄企交易，全球金屬庫存短缺

聯合國大會大比數通過譴責俄羅斯決議案

中國斥聯合國決議無進行充分協商，不得不投下棄權票

施羅德投資：股市於ＶＩＸ指數上揚之際提供買入良機

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《兩會在即》

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全國政協會議明日開幕１０日閉幕，會期６天

港區人大政協完成深圳隔離後，下午赴京準備參加兩會

郭衛民稱今年外貿運行有望保持在合理區間；經濟面臨嚴峻挑戰，在多重目標中尋動態平衡；新

選舉制度體現香港同胞當家做主的民主權利

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《新冠肺炎》

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本港新增５６８２７宗確診，第五波累計３３﹒８萬宗

醫管局表示新增１４４名病人離世，其中１２４人無打針；

已有幾十個冷凍貨櫃，日內會在不同醫院安裝；過去一周逾

７０名復康治療病人轉入私家醫院

徐德義稱第五波累計２８萬宗確診，９２０人離世；新冠康

復者須醫生手寫豁免書滿足疫苗通行證

衞生署料快測陽性逾１０萬人登記，網站仍未完工上線

上海新增２例本土病例，一地調整為中風險地區

袁國勇稱長者打針最佳時機已過，未打針者或付大代價

全國昨增本土確診５４宗，深圳搭地鐵需出示核酸報告

全民檢測傳設５００個檢測點，以家庭為單位網上預約

兩周約千名在囚人士確診，懲教署暫停探訪再延兩周

前區議員葉子祈涉巴士脫口罩罪成，押後下周四判刑

懲教署署長秘書確診，胡英明快測結果呈陰性

千名在囚人士染疫，消息指李卓人、何俊仁快測陽性

工會表示逾２０００名港鐵員工感染新冠病毒或需要隔離

何栢良稱九成接種率不足夠，籲全民接種疫苗

據悉有私院要求公院轉介病人兩周內出院

政府僱員全力投入抗疫工作，不論職責皆須隨時候命

回應防疫政策調整，郭衛民稱以更小社會成本控制疫情

楊潤雄稱官立學校將派員支援全民強檢

港大倡全民檢測３日一檢，將５人樣本混合檢測

港鐵８條路線明日起減少班次

聶德權今日完成家居檢疫，返回辦公室工作

藥房業界表示市民搶購情況較沙士時更誇張

街市除肉檔外照常營業，罐頭商會呼籲市民勿搶購囤積

陳帆稱已加大供港鮮活糧食貨量，正制訂全民檢測安排

沙田駿洋邨駿逸樓強檢發現１５０宗初陽２６宗不確定

青衣美景花園第１１座完成強檢，發現５０宗初陽個案

食環署管工確診，在花園街市政大廈辦事處上班

黃家和料下月底前近萬家食肆倒閉或停業

ＡｌｉｐａｙＨＫ與商戶推優惠，包括防疫及生鮮食品

匯豐表示１３家分行即日起暫停服務

中銀香港（０２３８８）即日起１８分行恢復營業，１１家

暫停營業

太興分店調整營業時間，ＭｅｇａＢｏｘ分店暫停營業

數碼通（００３１５）為十個社區隔離設施搭建５Ｇ網絡

百佳否認尋找食材供應商一次性合作，籲顧客提高警覺

華置管理商場派「安心出行隨身卡」供市民獨立掃描

香港電訊（０６８２３）為８個社區治療及隔離設施提供５

Ｇ網絡

平保（０２３１８）捐１０００萬元人民幣防疫物資支持本

港抗疫

興業銀行向本港捐贈逾１７００萬元抗疫款物

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