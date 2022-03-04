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即市新聞

04/03/2022 07:46

《日出而作》俄烏局勢持續緊張，歐美股市續跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３３７９４﹒６６　跌　　９６﹒６９　０﹒２９
　　標普５００　　　　　４３６３﹒４９　跌　　２３﹒０５　０﹒５３
　　納斯達克　　　　　１３５３７﹒９４　跌　２１４﹒０７　１﹒５６
　　倫敦富時１００　　　７２３８﹒８５　跌　１９０﹒７１　２﹒５７
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３６９８﹒４０　跌　３０１﹒７１　２﹒１６
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６３７８﹒３７　跌　１１９﹒６５　１﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒５０，歐元兌美元
１﹒１０６５
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新宇環保（００４３６）５１３６萬元售江蘇工業地，料賺２０００萬元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
德商產投服務（０２２７０）行政總裁周尤波辭任，主席張志成兼任　　　　　　　　　　　　
渣打集團（０２８８８）委兩獨立非執董，副主席４月底退任；再斥１﹒５億元倫敦回購近２７
６萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信義玻璃（００８６８）售工業蒸汽予信義儲電（８３２８）供生產　　　　　　　　　　　　
東建國際（００３２９）已申請ＳＰＡＣ主板上市，發售規模未定　　　　　　　　　　　　　
阿爾法（００９４８）零代價認購澳洲奶粉商股權，持股量視乎採購訂單　　　　　　　　　　
和譽（０２２５６）腫瘤抑制劑臨床研究獲國家藥監局批准　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）倫敦續回購近６５１萬股，涉資３﹒４億元　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　麗珠醫藥（０１５１３）８７００萬元回購３４０萬Ｈ股　　　　　　
　　交銀國際（０３３２９）首席執行官孟羽辭任，今起生效　　　　　　
　　北控潔能（０１２５０）融資額向上修訂至２７﹒３億元　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）產品獲准內地開展淋巴瘤適應症臨床試驗　　
　　福萊特（０６８６５）料６０億人幣建光伏組件玻璃項目　　　　　　
　　申萬宏源（０６８０６）擬發公司債券，籌最高４０億人幣還債　　　
　　中信証券（０６０３０）Ｈ股供股超購２﹒５倍，ＡＨ股籌３３５億元
　　萬科企業（０２２０２）２月銷售額２９４億人幣，同比跌３５％　　
　　中信銀行（００９９８）獲准今年金融債券新增發行最高８００億人幣
　　紅星美凱龍（０１５２８）控股股東累計質押近１３億股　　　　　　
　　幸福控股（００２６０）子公司貸款到期，遭銀行提訴訟　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）醫３症藥上市許可申請待製證　　　　　　　
　　翼辰（０１５９６）去年９個月賺１﹒４億人幣跌２１％　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國秦發（００８６６）６８００萬人幣印尼煤礦建井，為開採準備
　　飛揚集團（０１９０１）建議３供１籌１億元，供股價折讓５７％　
　　德信中國（０２０１９）２月銷售額２５億人幣，按年跌３８％　　
　　亞太資源（０１１０４）中標７５００萬元購華能壽光４５％股權　
　　優然（０９８５８）１２億元購中地乳業逾２７％股權　　　　　　
　　天工國際（００８２６）否認進一步報告類似指控，不容忍惡意誹謗
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　胡春華強調要做好農民工就業，進一步強化欠薪治理　　
　　網信辦提到未獲互聯網新聞信息服務許可，不得彈窗推送
　　北京２月二手房網簽近兩年低，新樓成交規模跌超兩成　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　中方證實一名中國公民撤離烏克蘭時遭槍擊受傷　　　
　　俄國防部公布傷亡數字，俄軍近５００人陣亡　　　　
　　俄烏次輪和談日內舉行，俄軍控制多個城鎮　　　　　
　　聯合國通過譴責俄羅斯決議，中國投棄權稱無充份協商
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　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　恒大人壽因１９億房屋合同糾紛起訴中天金融子公司
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨日新增３例本土確診和５例無症狀感染者　　　
　　同仁堂國藥６００萬元產品捐港府，不重大影響經營　
　　港鐵屯馬線多名車長染疫或隔離，早上列車班次需調整
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　　　　　　　　　　　　　　《神州期貨》　
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　　動力煤期貨２２０
　　５合約交易保證金
　　標準調整為６０％
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　　　　　　　　　　　　　　《Ａ股外援》　
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　　富時中國Ａ５０新
　　納入寧波銀行、郵
　　儲銀行，剔除國壽
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