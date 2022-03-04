《日出而作》俄烏局勢持續緊張，歐美股市續跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３７９４﹒６６ 跌 ９６﹒６９ ０﹒２９

標普５００ ４３６３﹒４９ 跌 ２３﹒０５ ０﹒５３

納斯達克 １３５３７﹒９４ 跌 ２１４﹒０７ １﹒５６

倫敦富時１００ ７２３８﹒８５ 跌 １９０﹒７１ ２﹒５７

法蘭克福ＤＡＸ １３６９８﹒４０ 跌 ３０１﹒７１ ２﹒１６

巴黎ＣＡＣ ４０ ６３７８﹒３７ 跌 １１９﹒６５ １﹒８４

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒５０，歐元兌美元

１﹒１０６５



《公司業績》

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新宇環保（００４３６）５１３６萬元售江蘇工業地，料賺２０００萬元

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《公司資訊》

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德商產投服務（０２２７０）行政總裁周尤波辭任，主席張志成兼任

渣打集團（０２８８８）委兩獨立非執董，副主席４月底退任；再斥１﹒５億元倫敦回購近２７

６萬股

信義玻璃（００８６８）售工業蒸汽予信義儲電（８３２８）供生產

東建國際（００３２９）已申請ＳＰＡＣ主板上市，發售規模未定

阿爾法（００９４８）零代價認購澳洲奶粉商股權，持股量視乎採購訂單

和譽（０２２５６）腫瘤抑制劑臨床研究獲國家藥監局批准

匯控（００００５）倫敦續回購近６５１萬股，涉資３﹒４億元

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《國企紅籌》

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麗珠醫藥（０１５１３）８７００萬元回購３４０萬Ｈ股

交銀國際（０３３２９）首席執行官孟羽辭任，今起生效

北控潔能（０１２５０）融資額向上修訂至２７﹒３億元

復星醫藥（０２１９６）產品獲准內地開展淋巴瘤適應症臨床試驗

福萊特（０６８６５）料６０億人幣建光伏組件玻璃項目

申萬宏源（０６８０６）擬發公司債券，籌最高４０億人幣還債

中信証券（０６０３０）Ｈ股供股超購２﹒５倍，ＡＨ股籌３３５億元

萬科企業（０２２０２）２月銷售額２９４億人幣，同比跌３５％

中信銀行（００９９８）獲准今年金融債券新增發行最高８００億人幣

紅星美凱龍（０１５２８）控股股東累計質押近１３億股

幸福控股（００２６０）子公司貸款到期，遭銀行提訴訟

君實生物（０１８７７）醫３症藥上市許可申請待製證

翼辰（０１５９６）去年９個月賺１﹒４億人幣跌２１％

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《神州民企》

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中國秦發（００８６６）６８００萬人幣印尼煤礦建井，為開採準備

飛揚集團（０１９０１）建議３供１籌１億元，供股價折讓５７％

德信中國（０２０１９）２月銷售額２５億人幣，按年跌３８％

亞太資源（０１１０４）中標７５００萬元購華能壽光４５％股權

優然（０９８５８）１２億元購中地乳業逾２７％股權

天工國際（００８２６）否認進一步報告類似指控，不容忍惡意誹謗

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《中國要聞》

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胡春華強調要做好農民工就業，進一步強化欠薪治理

網信辦提到未獲互聯網新聞信息服務許可，不得彈窗推送

北京２月二手房網簽近兩年低，新樓成交規模跌超兩成

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《俄烏開戰》

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中方證實一名中國公民撤離烏克蘭時遭槍擊受傷

俄國防部公布傷亡數字，俄軍近５００人陣亡

俄烏次輪和談日內舉行，俄軍控制多個城鎮

聯合國通過譴責俄羅斯決議，中國投棄權稱無充份協商

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《恒大困局》

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恒大人壽因１９億房屋合同糾紛起訴中天金融子公司

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《新冠肺炎》

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上海昨日新增３例本土確診和５例無症狀感染者

同仁堂國藥６００萬元產品捐港府，不重大影響經營

港鐵屯馬線多名車長染疫或隔離，早上列車班次需調整

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《神州期貨》

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動力煤期貨２２０

５合約交易保證金

標準調整為６０％

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《Ａ股外援》

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富時中國Ａ５０新

納入寧波銀行、郵

儲銀行，剔除國壽

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