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04/03/2022 10:56

《外資精點》大摩下調恒指下限目標至１９５００點

　　《經濟通通訊社４日專訊》摩根士丹利下調恒指今年的下限預測，由先前的２１０００點，
下調至１９５００點，預計第一季餘下時間，市場走勢仍會向淡，之後始能逐漸出現可持續的復
甦。但大摩強調，出現跌至下限的機會，約為２０％。
　　該行增加原材料特別是黃金及公用股的持倉，以提高短期防守性，並對銀行股、汽車股及資
訊科技股取態更審慎，因此於中港焦點股名單中加入山東黃金（０１７８７）
（滬：６００５４７）及昆侖能源（００１３５），以反映有關變化。
　　大摩指，影響恒指的風險，包括能源及商品價格持續高企、地緣政治衝突及全球增長放緩，
而由於中國同俄羅斯有緊密聯繫，亦是歐洲的主要貿易夥伴，所以會受到更大影響。另外，內地
房地產市場仍然不穩定，加上香港疫情及內地零星的病毒散發，因此調低ＭＳＣＩ中國指數成份
股的市盈率，由１１倍下調至９倍。
　　大摩將持續監測內地寬鬆政策、房地產市場趨穩的步伐及規模，以及中國在國際關係中多邊
方式，以評估有關風險。該行維持Ａ股在中資股中的「增持」看法。（ｃｗ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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