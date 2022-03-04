《匯市走勢》美匯創兩年高位，受惠俄烏緊張局勢及聯儲局加息預期

《經濟通通訊社４日專訊》俄烏緊張局勢持續，美國聯儲備主席鮑爾周四（３日）出席參議

院銀行委員會半年度貨幣政策聽證會時，重申會通過加息來抑制高通脹，但同時指出，在俄羅斯

入侵烏克蘭的情況下，當局在加息時需要謹慎行事，又表示支持在３月中會議加息０﹒２５厘。

另外，美國勞工部公布，最新一周首次申領失業救濟人數為２１﹒５萬，少過預期的

２２﹒６萬，前值向修訂至２３﹒３萬；持續申領人數則微增２０００人至１４７﹒６萬，預期

為１４７﹒５萬。

今天勞工部將會公布２月份就業報告，預料非農業就業職位增加４０萬個，失業率下跌

０﹒１個百分點至３﹒９％，平均時薪預料按年增加５﹒８％。周三（２日）ＡＤＰ公布２月份

私營企業就業職位增加４７﹒５萬，多過預期的３７﹒８萬，１月份新增就業職亦上調至

５０﹒９萬。

俄烏緊張局勢及加息預期支持美元匯價，美匯指數再次迫近９８水平，紐約收市升

０﹒３９％，報９７﹒７３，再創兩年高位。歐元兌美元貶值０﹒４９％，收報１﹒１０６６，

創２０２０年５月以來新低；英鎊兌美元亦跌０﹒４４％，收報１﹒３３４６。

商品貨幣方面，澳元兌美元上升０﹒４４％，收報０﹒７３２８；紐元兌美元亦升

０﹒１５％，收報０﹒６７９８。雖然油價高企，但加元匯價回跌，美元兌加元上升０﹒４０％

，收報１﹒２６７９。美元兌日圓走勢反覆，周四收市微跌０﹒０６％，報１１５﹒４４。

俄羅斯盧布跌勢稍為喘定，但美元兌盧布仍升０﹒０１％，報１０６。此前三大評級機構標

普、惠譽及穆迪先後將俄羅斯主權信用評級下調至「垃圾」級後，盧布兌美元一度貶至１１８兌

１美元，創歷史新低。

俄羅斯財政部表示會暫停部分財政規定，今年停止購買外匯黃金，緩解盧布壓力。另外，據

稱俄羅斯央行要求對個人外匯交易收取３０％佣金，亦有阻力資金外流及支持盧布的作用。

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