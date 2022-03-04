《運籌帷幄－梁業豪》跌勢喜見喘定，卻未有動力正式回升

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均屬於顯著向淡。昨天（３日）港股並沒有跟隨美股顯著回升，但表現尚算偏穩。午市

末段恒指的即市波幅擴大，先挫後揚，顯示淡友曾經再度進攻。指數曾曾一度被質低至

２２３８３，低於早市末段低位２２４００。此外這兩個低位均高於本周三（２日）低位

２２２９９，代表好友的防守意欲增強。當然，須待即市橫行區頂部被正式升破後，我們才可假

設即市跌浪已經完結。指數有條件回試本月１日高位２２９３８阻力。

作為中長線投資者，近期可能會感到有點悶。然而，近期大市於反覆偏淡的市況中，實在沒

有入市增持現貨圖利的良機。另一方面，港股的淡勢並未足以令ＷＢＲ－ＭＴ和ＷＢＲ－ＬＴ下

跌，代表我們現時沒有需要下調中線與長線的實際持貨量。只要反彈市況正式展開，而ＷＢＲ－

ＳＴ升回０，我們便可將中線實際持貨量從目前的４３﹒７５％上調回５０％，確認中線好友於

實力上成功追近淡友。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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