《窩輪匯智－劉嘉輝》溝貨溝輪大不同

《窩輪匯智》港股連跌三星期，短短一段時間受地緣政治、通脹、本地疫情等多個因素內外

夾擊，指數由上月高位約２５０００位置，急速回落三千多點失守２２０００點大關。而隨市場

波動性的預期增加，恒指波幅指數升至一星期以來高位。



在急速波動的環境，有投資者問及，早前買入看好相關資產的認購證產品，如果看錯了短期

方向，但認為中線看好看法不變，可否低位「溝貨」，再買入同一隻認購證？策略如何調整？



首先，投資者要明白，窩輪及正股是兩種不同的投資工具，在策略上自然會截然不同。就溝

貨而言，若投資者是以正股入市，當正股進一步向下的時間再買入，理論上溝貨買入還是同一間

公司之股票。整體買入的成本價降低，靜待正股回升，雖然平均買入價較先前低，但同樣亦代表

離開目標價更遠。



持有窩輪的概念就大不相同了。雖然窩輪掛勾的是同一隻正股，然而窩輪是期權衍產品的一

種，買賣窩輪其實是買賣正股於到期日可升或跌至行使價的機會，其價格除了受正股股價影響外

，波幅即正股之波動性亦是窩輪能否升或跌至行使價的一大影響因素。同時亦因為窩輪有到期日

，所以亦受時間值損耗影響。若窩輪在到期時未能由價外變為價內的話，最終輪價都會化之為零

，並不如正股般不受時間值的影響，可以慢慢坐貨至正股回升。相反若正股股價如預期升或跌，

波幅亦如預期升，那麼認購證及認沽證能於到期日時能升及跌至行使價機會便增加，其價值亦會

上升。



因此，由於輪證受時間值影響，若在同一隻窩輪身上不停「溝貨」，隨著到期日臨近，有機

會由先前的中期證變為短身證，再者，若加上正股價格進一步下跌，令認購證的對沖值偏低，輪

價對正股變動的敏感度變低，即使正股出現突如期來的逆轉及急升，輪價的變化幅度可能未及較

貼價的大。換句話說，表面上投資者是在溝同一隻證，但其實是在溝一隻中期輕微價外證及一隻

短身價外證，窩輪編號雖一樣，但投資者所受的風險有所不同。



故此，看好的投資者，若持有的認購證價格跟隨正股股價急跌，而已變得深入價外及短身，

但投資者仍欲加注，可考慮先行止蝕，然後留意較貼價及中年期之選，即是說，投資者不應溝輪

，而是應該於不同時間及股價波幅情況下，善用不同條款窩輪，不要對舊愛說長情。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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