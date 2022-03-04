《盤後部署》俄烏困局尚未拆解，港股下周料繼續弱勢

《經濟通通訊社４日專訊》俄烏次輪談判未能達成停火，隔晚美股下挫，多隻科技股遭拋售
。港股跟隨下跌，低開５８８點報２１８７９，已跌穿兩萬二關，全日受科技股下跌影響，恒指
走勢疲弱。
多隻中概科技股捱沽。騰訊（００７００）午後低見４００元，創２０２０年５月以來新低
，收市跌３﹒７３％，報４０３﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）低開近６％，跌穿１００元關
，之後都未能修復失地，收市跌５﹒１７％，報９９元，連同跌５﹒４％的美團（０３６９０）
，ＡＴＭ三隻重磅藍籌股合共拖累恒指跌逾２１０點。美國與伊朗核協議有望取得進展，油價回
落，三桶油個別發展。中海油（００８８３）跌２﹒０７％；中石油（００８５７）跌
０﹒４７％；中石化（００３８６）就微升０﹒２６％。
碧桂園（０２００７）購回６００萬美元優先票據，股價逆市上升，收市揚６﹒１２％，報
６﹒０７元，為全日表現最佳藍籌；同系的碧服（０６０９８）就微跌０﹒６６％。２月汽車銷
量表現優越的比亞迪（０１２１１）都要下跌８﹒６１％，報２１２﹒４元，為全日表現最差藍
籌；吉利（００１７５）繼續尋底，收市跌２﹒０９％，報１３﹒１２元。
恒指收報２１９０５，跌５６２點或跌２﹒５０％，主板成交１６４７﹒７８億元。國企指
數報７６８６，跌２１３點或跌２﹒７０％。恒生科技指數報４７３７，跌２１９點或跌
４﹒４３％。
內地股市同樣受挫。上證綜合指數報３４４７，跌３３點或跌０﹒９６％，成交
４３０６﹒６９億元人民幣。深證成份指數報１３０２０，跌１８１點或跌１﹒３７％，成交
２４６２﹒７９億元人民幣。
＊是日沽空金額佔比增加＊
大市方面，俄烏局勢僵持不下，戰事連日在基輔爆發，導致能源價格上升。市場憂慮通脹及
經濟放緩問題惡化，投資市場彌漫著恐慌氣氛，港股亦受到波及。雖然今天大市成交額較上日多
４９１億元，但沽空金額佔成交金額增加至２１％。
從日線圖看，１０天線加速下跌，就連２０天線都已跌穿５０天線，保加力通道愈擴愈闊，
ＭＡＣＤ線差距已去到－２３５，技術走勢未有好轉。俄烏困局仍未明確，港股下周料持續弱勢
，可能進一步下試２０２０年３月的低位２１１００點水平。市況仍然低迷，投資者可購買熊證
作對沖。（ｅｒ）
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