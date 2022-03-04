《盤後部署》俄烏困局尚未拆解，港股下周料繼續弱勢

《經濟通通訊社４日專訊》俄烏次輪談判未能達成停火，隔晚美股下挫，多隻科技股遭拋售

。港股跟隨下跌，低開５８８點報２１８７９，已跌穿兩萬二關，全日受科技股下跌影響，恒指

走勢疲弱。

多隻中概科技股捱沽。騰訊（００７００）午後低見４００元，創２０２０年５月以來新低

，收市跌３﹒７３％，報４０３﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）低開近６％，跌穿１００元關

，之後都未能修復失地，收市跌５﹒１７％，報９９元，連同跌５﹒４％的美團（０３６９０）

，ＡＴＭ三隻重磅藍籌股合共拖累恒指跌逾２１０點。美國與伊朗核協議有望取得進展，油價回

落，三桶油個別發展。中海油（００８８３）跌２﹒０７％；中石油（００８５７）跌

０﹒４７％；中石化（００３８６）就微升０﹒２６％。

碧桂園（０２００７）購回６００萬美元優先票據，股價逆市上升，收市揚６﹒１２％，報

６﹒０７元，為全日表現最佳藍籌；同系的碧服（０６０９８）就微跌０﹒６６％。２月汽車銷

量表現優越的比亞迪（０１２１１）都要下跌８﹒６１％，報２１２﹒４元，為全日表現最差藍

籌；吉利（００１７５）繼續尋底，收市跌２﹒０９％，報１３﹒１２元。

恒指收報２１９０５，跌５６２點或跌２﹒５０％，主板成交１６４７﹒７８億元。國企指

數報７６８６，跌２１３點或跌２﹒７０％。恒生科技指數報４７３７，跌２１９點或跌

４﹒４３％。

內地股市同樣受挫。上證綜合指數報３４４７，跌３３點或跌０﹒９６％，成交

４３０６﹒６９億元人民幣。深證成份指數報１３０２０，跌１８１點或跌１﹒３７％，成交

２４６２﹒７９億元人民幣。



＊是日沽空金額佔比增加＊



大市方面，俄烏局勢僵持不下，戰事連日在基輔爆發，導致能源價格上升。市場憂慮通脹及

經濟放緩問題惡化，投資市場彌漫著恐慌氣氛，港股亦受到波及。雖然今天大市成交額較上日多

４９１億元，但沽空金額佔成交金額增加至２１％。

從日線圖看，１０天線加速下跌，就連２０天線都已跌穿５０天線，保加力通道愈擴愈闊，

ＭＡＣＤ線差距已去到－２３５，技術走勢未有好轉。俄烏困局仍未明確，港股下周料持續弱勢

，可能進一步下試２０２０年３月的低位２１１００點水平。市況仍然低迷，投資者可購買熊證

作對沖。（ｅｒ）

