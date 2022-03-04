《政經范局－范強》世界走了一個輪迴？

《政經范局》自從俄羅斯總統普京下令核戰略部隊進入高度戒備之後，烏俄戰爭引發的最根

本問題實際上已經超越這場戰爭本身：這個世界是否已經走了一個輪迴，重啟核對峙的冷戰時代

？



在討論有關問題前必須首先承認，我此前在本欄對烏克蘭危機的判斷，與事實發展有本質的

偏差：基於德俄一直在努力推動北溪２號天然氣管道，又基於法國對美國和北約的日趨不滿，我

以為普京會採取較為溫和的手段來處理烏東問題，以便削弱北約的存在價值，促成歐洲大陸的經

濟及政治整合。



＊全球秩序改寫＊



甚至於在普京下令出兵烏東之後，我仍舊認為他會在兩個親俄共和國和基輔之間保持一定距

離，在此進可攻退可守，為歐盟及其成員國的理解與接受留下空間。然而，當俄國進軍基輔，甚

至不惜打開核按鈕之後，冷戰結束逾３０年來，各國習以為常的國際秩序瞬間崩塌。



普京的決定使得我們必須要以一種全新的國際秩序框架和邏輯，來評估未來局勢的發展，而

這種變化必將遠離後冷戰時期的常態，而影響我們每個人的生活。然而要做到用新的視角來端視

未來同樣困難重重，因為以烏克蘭第聶伯河為界，我們看到歐洲出現了兩種敍事：



＊兩種敍事迎頭相撞＊



一種敍事認為俄羅斯的入侵行動證實了北約的存在價值，烏克蘭正在成為民主與自由的盾牌

，所有歐美國家都要團結起來抵抗俄羅斯的入侵。這種敍事更認為，俄羅斯軍事行動僅僅是普京

個人權力野心驅使，在西方的感召之下，俄羅斯人民必將起來反抗專制霸權。



另一種敍事，則是指出過去兩個多世紀俄羅斯對西方發起過兩次衛國戰爭，一次是庫圖佐夫

堅壁清野擊潰拿破崙﹔第二次是蘇聯紅軍攻克納粹柏林。今天普京的軍事行動，是在蘇聯崩潰後

北約５次東擴下，俄羅斯的又一次大反攻，以解救被新納粹分子迫害的頓巴斯親俄民眾。



兩種敍事在烏克蘭迎頭相撞，在新聞媒體上，我們看見歐美媒體在報道烏國萬眾一心抗俄的

同時，俄羅斯媒體卻在報道頓巴斯親俄民眾長年遭到烏軍炮擊的慘狀。為了捍衛民主自由價值，

歐洲委員會主席馮德萊恩宣布，禁止俄羅斯媒體在歐盟廣播，因為他們為普京的戰爭散佈謊言，

並在歐盟內部製造分裂。



＊刺針導彈與火箭炮決真理＊



在普京及俄羅斯人耳中，馮德萊恩的禁令無疑還釋放出一個明確信息：歐洲不想聆聽頓巴斯

俄羅斯人的遭遇，他們不在歐洲的公義與利益考量之列，但烏克蘭是，北約也是。因此，接下來

哪一種敍事更權威和真實，就取決於歐美支援烏軍的刺針導彈，和俄羅斯多管火箭炮的對決，以

及在通脹、能源短缺、金融制裁下誰先崩潰。



如果換一種更簡單的方式，首先由歐美自問，他們希望把俄羅斯削弱到哪一步，才能確定自

身安全？然後由俄羅斯自問，一個擁有全世界最遼闊的領土、最豐富的自然資源，而且還擁有核

武的國家，究竟需要多少緩衝區才覺得安全？也許歐洲的和平問題就會容易處理得多。然而和平

卻更像汪洋中的一艘船，現在不僅海面上打風暴，水下有暗湧，而且船上的各路人馬還準備拚個

你死我亡，以確保船上有著自己認為的公義與安全……

《經濟通通訊社評論員 范強》

