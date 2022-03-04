【俄烏開戰】俄軍佔領扎波羅熱核電站，火災已被撲滅

《經濟通通訊社４日專訊》外電消息指，扎波羅熱核電站已被俄軍佔領，核電站外的火災已

被撲滅。烏國軍方表示，核電站１號反應堆受損，但沒有危及安全。國際原子能機構

（ＩＡＥＡ）指，核電站關鍵設備無受火勢影響，白宮官員亦表示無證據顯示核電站輻射量上升

。

美國總統拜登已與烏國總統澤連斯基討論事件。俄羅斯網站指控，烏方渲染的俄軍進攻核電

站導彈其實是照明彈，澤連斯基企圖炒作事件恐嚇歐洲。（ｊｆ）

