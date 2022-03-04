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04/03/2022 16:25

【俄烏開戰】莫斯科交易所休市至下周二

　　《經濟通通訊社４日專訊》俄羅斯央行表示，莫斯科交易所截至８日仍休市。當地已連續第
５個交易日休市，是俄國近代以來最長的休市紀錄。上次開盤是１周前，倫敦上市的俄羅斯股票
市值蒸發９０％，隨後被暫停交易。與俄羅斯有業務來往的歐洲公司市值損失超過１０００億美
元。（ｊｆ）

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