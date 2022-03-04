【俄烏開戰】莫斯科交易所休市至下周二

《經濟通通訊社４日專訊》俄羅斯央行表示，莫斯科交易所截至８日仍休市。當地已連續第

５個交易日休市，是俄國近代以來最長的休市紀錄。上次開盤是１周前，倫敦上市的俄羅斯股票

市值蒸發９０％，隨後被暫停交易。與俄羅斯有業務來往的歐洲公司市值損失超過１０００億美

元。（ｊｆ）

