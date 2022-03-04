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即市新聞

04/03/2022 17:35

《台股攻略－黃振宇》台股逐步回落，電子金融股下挫

　　《台股攻略》俄烏戰事持續，股市再度陷入動盪，台股今日（４日）低開低收，電子、石化
、鋼鐵及金融股份疲弱，大市最多跌２２４點，僅航運股份撐市，加權指數收１７７３６點，跌
１９７點，成交金額擴大至３８７７億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出４６２﹒９７
億元，外資佔淨賣出金額４３０億元。
　　電子權值股的台積電震盪下挫，收５９５元，跌１﹒２％，創３個月新低，市值下滑至
１５﹒４２兆元；聯發科亦受沽壓，低收１０２５元，跌５﹒１％；聯電、國巨、瑞昱及日月光
投控等跌１﹒５％至２﹒３％。台灣南部大停電事故後，導致石化及鋼鐵產業嚴重受創，台塑四
寶股價全面下挫，台塑及台塑化跌近１％，南亞跌０﹒６％，台化跌０﹒１％。台聚家族中的亞
聚則大跌近５％，台聚、華夏、聯成及中石化等跌１％至３％。鋼鐵股也無力撐市，豐興、中鋼
構、佳大、新鋼及長榮鋼均跌１％至２﹒７％，第一銅升８﹒４％，志聯漲停。航運股獲資金追
捧，陽明領軍上升，曾升至１３７﹒５元創半年新高，收１３３元，升６﹒４％；長榮亦一度升
超過７個月新高，但收市沽壓湧現，收１５９元，跌０﹒９％；萬海收１９２元，無起跌；台驊
投控升２％，四維航升０﹒７％，中櫃升２﹒２％。
　　俄烏戰事影響電子金融股亦成重災區，加上美聯儲加息因素將令大市波動，投資者宜保留資
金，以觀望大市動向。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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