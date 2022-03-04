《窩輪豪情－梁業豪》俄烏戰況升級，美指期貨急挫

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材

料業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百威亞太

（０１８７６）、中海油（００８８３）與中國宏僑（０１３７８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選網易（０９９９９）、港交所（００３８８）與騰訊（００７００）。

市傳俄羅斯軍隊擊中烏克蘭東南部核電廠，美指期貨急跌至４２８４﹒００。港股恒指期貨

裂口低開６２０點，現見於２１７２２前跌勢略為喘定。恒生指數的合理值現為２１９８４，首

個即市重要支持位２１８３９正受考驗。至於沽壓較大的科技指數，合理值與首個即市重要支持

位現分別為４８１１和４７６６（已被跌越，下站支持看４７２８）。淡友大戶仍完全控制大局

，牛熊證投機者不應急於入市持有指數牛證圖利；至於指數熊證，亦不應追價持貨，不理會值博

率。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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