《談國論企－黎偉成》服務業建築業稍加快擴張

《談國論企》中國的非製造業商務活動於２０２２年２月份略見加快擴張力度，特別是建築

業有較迅速的發展，而服務業亦有溫和提升，顯然受惠於國民經濟穩持續向俏的支持，而兩大行

業投入產品價格稍升，銷售價格卻回落至收縮水平，有助行業加大復甦的競爭力。只是疫情進一

步受控，惟相信國民經濟在穩字當頭底下，可保穩中有進良性態勢。



＊服務業受惠物流科技等業消費稍差＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２２年２月份達

５１﹒６，較對上一個月提升０﹒５個百分點，止住１月份僅達５１﹒１和環比大幅回落１﹒６

個百分點之態，是為２０２１年８月份受到氣候變化影響而急挫７﹒３個百分點至４５﹒２以來

較為緩慢增長的兩個月份。惟非製造業發展前景仍有值得樂觀之道，因國家加大基建的投資，和

居民收入相對理想：全國居民人均可支配收入於２０２１年的同比增長達大增，尤其是農村居民

人均可支配收入於２０２１年達１﹒８９３１萬元的同比增長１０﹒５％，比２０２０年的

６﹒９％提升３﹒６個百分點；城鎮居民人均可支配收入４﹒７４萬元同比增長８﹒２％，較上

年的３﹒５％升幅高４﹒７個百分點，是為服務業發展的其中重要支持力量。

非製造業的商務活動的擴張力度略有提升，特別是（甲）服務業，商務活動指數於２０２２

年２月份達５１﹒６，環比提升０﹒５個個百分點，當然未能補回１月份環比大幅回落１﹒７個

百分點之失，但仍稍為擺脫接近臨界點５０之困。

國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞

、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、文化體育娛樂等處於５５或以上的較高景氣區

；零售、水上運輸、資本市場服務、居民服務等行業低於臨界點」。要解讀的有幾個重點：

（Ｉ）所列的多個有擴張的行業，與對上一個月的１月份皆處僅處於「５５或以上較高景氣區」

，較２０２１年１２月份的「６０或以上高位景氣區間」，有明顯的倒退，因（ｉ）「５５」比

「６０」低整整５個百分點，而（ｉｉ）所形容的「較高景氣區」，當然不及「高位景氣區域」

，即：「降了級別」。

具體一點評釋，處擴張行業中（Ｉ）是月列於首二位者，為鐵路運輸、航空運輸，其中航空

運輸已連續三個月都處於快增之前列，加上郵政快遞亦見快增，反映出境內的物流需求相當強烈

。這是一個十分良好的經濟發展啟示。

至於（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務，更是長期快速擴張的行業，當然受惠於５Ｇ拉動的

通信需求保持快速成長，更重要的是工商各業和居民所需的各種各樣智能服務需求更為強烈，前

景廣闊、良佳。

和（ＩＩＩ）服務行業中之貨幣金融服務，亦處於較高景氣區繼續擴張，惟資本市場服務，

卻處於收縮水平，發展有點不大平行。相信這與滬、深股市反覆之況有關，料在市況回穩後會對

資本市場服務回復較佳的支持。

但商務活動有收縮的行業，為：零售、水上運輸、資本市場服務和居民服務等，看來會是受

到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在境內若干地方出現有限確診，使居民外出消費、購物有所減少，

而所造成負面影響和壓力。

服務業亦有若干利好因素支持，其中（一）產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是

月份達５３﹒９，環比回升１﹒８個百分點，唯是（２）銷售價格分類指數反跌１﹒２個百分點

，重新回落至臨界點以下的４９﹒８。此有利服務業提升競爭力。

和（二）服務業商務活動預期指數，在２０２２年２月份為５９﹒６，環比上升２﹒９個百

分點，亦是頗為理想的預示。

但（二）新訂單，分類指數於２０２２年２月份回落０﹒５個百分點至４６﹒８３，加速收

縮，是為不可掉以輕心的負面因素。



＊建築業價升商情俏續俏看前景＊



再看（乙）建築業，表現有頗為明顯的提升：商務活動指數於２０２２年２月份為５７﹒６

，環比上升２﹒２個百分點，補回１月份５５﹒４回落０﹒９個百分點的跌幅；而（Ａ）價格全

面回升：投入產品價格分類指數回升４﹒８個百分點，並達５８﹒４的較快擴張水平；銷售價格

分類指數環比回落０﹒４個百分點處５３﹒４。

利好因素還有（Ｂ）新訂單分類指數於是月份達５５﹒１環比上升１﹒８個百分點。（Ｃ）

從業人員分類指數於５５﹒８，環比飆６﹒６個百分點，更由收縮轉擴張。

（Ｄ）業務活動預期指數於２０２２年２月份達６６，環比提升６﹒６百個分點，比１月份

達６４﹒４環比所回升的４﹒５個百分點要高得多，是為有相當不俗的啟示性。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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