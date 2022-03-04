《異動股》匯控（５）低開逾４％，歐洲央行料通脹高於預期

《經濟通通訊社４日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒５％，報５０﹒９元，該股成交

約８９萬股，涉資４５３４萬元。渣打（０２８８８）跌５﹒７８％，報５１﹒３５元。

《彭博社》報道歐洲央行會議紀要顯示，官員們認為地緣政治局勢帶來通膨威脅，如果能源

價格飆升局面加劇，未來幾個月的通脹率可能會高於預期。

銀行股普遍低開；中銀（０２３８８）跌１﹒６３％，報２７﹒２元；恒生（０００１１）

跌１﹒３５％，報１３９元；建行（００９３９）跌１﹒０３％，報５﹒７７元；工行

（０１３９８）跌１﹒０８％，報４﹒６元。

現時，恒生指數報２１８７９，跌５８８點或跌２﹒６２％，主板成交２７﹒５９億元。國

企指數報７６９０，跌２０９點或跌２﹒６５％。恒生科技指數報４７６３，跌１９４點或跌

３﹒９２％。

即月期指新報２１７８９，跌５８１點，低水９０點。即月國指期貨報７６８６，跌２０９

點，低水５點。即月科指期貨新報４７４６，跌２０２點，低水６點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５０﹒９０元 跌４﹒５０％

渣打（０２８８８） ５１﹒３５元 跌５﹒７８％

中銀（０２３８８） ２７﹒２０元 跌１﹒６３％

恒生（０００１１） １３９﹒００元 跌１﹒３５％

建行（００９３９） ５﹒７７元 跌１﹒０３％

工行（０１３９８） ４﹒６０元 跌１﹒０８％

招行（０３９６８） ６４﹒０５元 跌１﹒５４％

中行（０３９８８） ２﹒９８元 跌０﹒６７％

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（ｈｃ）

