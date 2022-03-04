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即市新聞

04/03/2022 09:34

《異動股》匯控（５）低開逾４％，歐洲央行料通脹高於預期

　　《經濟通通訊社４日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒５％，報５０﹒９元，該股成交
約８９萬股，涉資４５３４萬元。渣打（０２８８８）跌５﹒７８％，報５１﹒３５元。
　　《彭博社》報道歐洲央行會議紀要顯示，官員們認為地緣政治局勢帶來通膨威脅，如果能源
價格飆升局面加劇，未來幾個月的通脹率可能會高於預期。
　　銀行股普遍低開；中銀（０２３８８）跌１﹒６３％，報２７﹒２元；恒生（０００１１）
跌１﹒３５％，報１３９元；建行（００９３９）跌１﹒０３％，報５﹒７７元；工行
（０１３９８）跌１﹒０８％，報４﹒６元。
　　現時，恒生指數報２１８７９，跌５８８點或跌２﹒６２％，主板成交２７﹒５９億元。國
企指數報７６９０，跌２０９點或跌２﹒６５％。恒生科技指數報４７６３，跌１９４點或跌
３﹒９２％。
　　即月期指新報２１７８９，跌５８１點，低水９０點。即月國指期貨報７６８６，跌２０９
點，低水５點。即月科指期貨新報４７４６，跌２０２點，低水６點。

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　５０﹒９０元　跌４﹒５０％
　　渣打（０２８８８）　　５１﹒３５元　跌５﹒７８％
　　中銀（０２３８８）　　２７﹒２０元　跌１﹒６３％
　　恒生（０００１１）　１３９﹒００元　跌１﹒３５％
　　建行（００９３９）　　　５﹒７７元　跌１﹒０３％
　　工行（０１３９８）　　　４﹒６０元　跌１﹒０８％
　　招行（０３９６８）　　６４﹒０５元　跌１﹒５４％
　　中行（０３９８８）　　　２﹒９８元　跌０﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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