大市低開５８８點，受累納指期貨大跌及烏克蘭核電廠爆炸

《經濟通通訊社４日專訊》俄烏次輪談判未能達成停火，隔晚美國股市憂慮俄烏局勢。納指

下跌２１４點，或１﹒５６％，收１３５３７點。中概股跌幅跑輸大市，美股阿里跌３﹒２０％

，京東跌５﹒１２％，網易跌６﹒３２％。外圍納指期貨大跌，且烏克蘭核電廠爆炸，導致今早

恒指大幅低開。

多隻重磅科網低開；阿里（０９９８８）跌５﹒９４％，報９８﹒２元；騰訊

（００７００）跌３﹒７７％，報４０３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒５％；

美團（０３６９０）跌５﹒２８％，報１６５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

６﹒４６％。

其餘在美上市中概股亦受壓；京東集團（０９６１８）跌８﹒２５％，報２６２﹒６元；百

度（０９８８８）跌５﹒７９％，報１４９﹒８元；網易（０９９９９）跌６﹒６％，報１３３

元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１２﹒７９％。

此外，《彭博社》報道歐洲央行會議紀要顯示，官員們認為地緣政治局勢帶來通膨威脅，如

果能源價格飆升局面加劇，未來幾個月的通膨率可能會高於預期。開市匯控（００００５）跌

４﹒５％，報５０﹒９元；友邦（０１２９９）跌０﹒８％，報８０﹒１元。

現時，恒生指數報２１８７９，低開５８８點或跌２﹒６２％，主板成交２７﹒５９億元。

國企指數報７６９０，跌２０９點或跌２﹒６５％。恒生科技指數報４７６３，跌１９４點或跌

３﹒９２％。

即月期指新報２１８３１，跌５３９點，低水４８點。即月國指期貨報７７０６，跌１８９

點，高水１５點。即月科指期貨新報４７７３，跌１７５點，低水６點。

上證綜合指數報３４５９，跌２１點或跌０﹒６１％，成交４２﹒８０億元人民幣。

深證成份指數報１３０８９，跌１１２點或跌０﹒８５％，成交５３﹒１６億元人民幣。

（ｈｃ）

