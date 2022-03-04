大市低開５８８點，受累納指期貨大跌及烏克蘭核電廠爆炸

《經濟通通訊社４日專訊》俄烏次輪談判未能達成停火，隔晚美國股市憂慮俄烏局勢。納指
下跌２１４點，或１﹒５６％，收１３５３７點。中概股跌幅跑輸大市，美股阿里跌３﹒２０％
，京東跌５﹒１２％，網易跌６﹒３２％。外圍納指期貨大跌，且烏克蘭核電廠爆炸，導致今早
恒指大幅低開。
多隻重磅科網低開；阿里（０９９８８）跌５﹒９４％，報９８﹒２元；騰訊
（００７００）跌３﹒７７％，報４０３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒５％；
美團（０３６９０）跌５﹒２８％，報１６５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
６﹒４６％。
其餘在美上市中概股亦受壓；京東集團（０９６１８）跌８﹒２５％，報２６２﹒６元；百
度（０９８８８）跌５﹒７９％，報１４９﹒８元；網易（０９９９９）跌６﹒６％，報１３３
元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１２﹒７９％。
此外，《彭博社》報道歐洲央行會議紀要顯示，官員們認為地緣政治局勢帶來通膨威脅，如
果能源價格飆升局面加劇，未來幾個月的通膨率可能會高於預期。開市匯控（００００５）跌
４﹒５％，報５０﹒９元；友邦（０１２９９）跌０﹒８％，報８０﹒１元。
現時，恒生指數報２１８７９，低開５８８點或跌２﹒６２％，主板成交２７﹒５９億元。
國企指數報７６９０，跌２０９點或跌２﹒６５％。恒生科技指數報４７６３，跌１９４點或跌
３﹒９２％。
即月期指新報２１８３１，跌５３９點，低水４８點。即月國指期貨報７７０６，跌１８９
點，高水１５點。即月科指期貨新報４７７３，跌１７５點，低水６點。
上證綜合指數報３４５９，跌２１點或跌０﹒６１％，成交４２﹒８０億元人民幣。
深證成份指數報１３０８９，跌１１２點或跌０﹒８５％，成交５３﹒１６億元人民幣。
（ｈｃ）
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