《異動股》美團跌逾７％，試行新激勵機制，騎手獲差評扣分不扣款

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）現價跌７﹒１２％，報１６１﹒８元，該股

成交約２０５１萬股，涉資３３﹒６７億元。盤中高見１６７﹒９元，盤中低見１６１﹒４元。

阿里（０９９８８）跌４﹒９８％，報９９﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒７２％，報

４０３﹒２元；京東集團（０９６１８）跌７﹒０６％，報２６６元。

美團發布《２０２１年度美團騎手權益保障社會責任報告》，指出，紹興、太原、昆明等

１５個城市正在試點新的「服務星級」激勵機制，對騎手收差評、超時等情況的處理從扣款改為

扣分，根據全月累計積分來評定騎手的服務質量，進而確定對應獎勵，以降低偶發狀況對騎手收

入造成的影響，減輕配送壓力，保障配送安全。

現時，恒生指數報２１８５３，跌６１３點或跌２﹒７３％，主板成交７９８﹒３３億元。

國企指數報７６９３，跌２０６點或跌２﹒６１％。恒生科技指數報４７５５，跌２０２點或跌

４﹒０８％。

即月期指新報２１７７１，跌５９９點，低水８３點。即月國指期貨報７６９９，跌１９６

點，高水５點。即月科指期貨新報４７６４，跌１８４點，高水１２點。

上證綜合指數報３４５８，跌２２點或跌０﹒６６％，成交２６４２﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１３０７７，跌１２４點或跌０﹒９４％，成交３４７７﹒５９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團（０３６９０） １６１﹒８元 跌７﹒１２％

阿里（０９９８８） ９９﹒２元 跌４﹒９８％

騰訊（００７００） ４０３﹒２元 跌３﹒７２％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒１６元 升２﹒３７％

快手（０１０２４） ７７﹒７元 跌２﹒７５％

京東集團（０９６１８） ２６６元 跌７﹒０６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０９﹒６元 跌１１﹒９３％

百度（０９８８８） １４９﹒５元 跌５﹒９７％

微博（０９８９８） ２１２﹒４元 跌２﹒１２％

網易（０９９９９） １３５﹒２元 跌５﹒０６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

