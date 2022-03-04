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04/03/2022 12:03

《異動股》美團跌逾７％，試行新激勵機制，騎手獲差評扣分不扣款

　　《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）現價跌７﹒１２％，報１６１﹒８元，該股
成交約２０５１萬股，涉資３３﹒６７億元。盤中高見１６７﹒９元，盤中低見１６１﹒４元。
阿里（０９９８８）跌４﹒９８％，報９９﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒７２％，報
４０３﹒２元；京東集團（０９６１８）跌７﹒０６％，報２６６元。
　　美團發布《２０２１年度美團騎手權益保障社會責任報告》，指出，紹興、太原、昆明等
１５個城市正在試點新的「服務星級」激勵機制，對騎手收差評、超時等情況的處理從扣款改為
扣分，根據全月累計積分來評定騎手的服務質量，進而確定對應獎勵，以降低偶發狀況對騎手收
入造成的影響，減輕配送壓力，保障配送安全。　
　　現時，恒生指數報２１８５３，跌６１３點或跌２﹒７３％，主板成交７９８﹒３３億元。
國企指數報７６９３，跌２０６點或跌２﹒６１％。恒生科技指數報４７５５，跌２０２點或跌
４﹒０８％。
　　即月期指新報２１７７１，跌５９９點，低水８３點。即月國指期貨報７６９９，跌１９６
點，高水５點。即月科指期貨新報４７６４，跌１８４點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３４５８，跌２２點或跌０﹒６６％，成交２６４２﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３０７７，跌１２４點或跌０﹒９４％，成交３４７７﹒５９億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６１﹒８元　　跌７﹒１２％
　　阿里（０９９８８）　　　　９９﹒２元　　跌４﹒９８％
　　騰訊（００７００）　　　４０３﹒２元　　跌３﹒７２％
　　恒騰網絡（００１３６）　　２﹒１６元　　升２﹒３７％
　　快手（０１０２４）　　　　７７﹒７元　　跌２﹒７５％
　　京東集團（０９６１８）　　　２６６元　　跌７﹒０６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２０９﹒６元　跌１１﹒９３％
　　百度（０９８８８）　　　１４９﹒５元　　跌５﹒９７％
　　微博（０９８９８）　　　２１２﹒４元　　跌２﹒１２％
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒２元　　跌５﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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