《異動股》美團跌逾７％，試行新激勵機制，騎手獲差評扣分不扣款

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）現價跌７﹒１２％，報１６１﹒８元，該股
成交約２０５１萬股，涉資３３﹒６７億元。盤中高見１６７﹒９元，盤中低見１６１﹒４元。
阿里（０９９８８）跌４﹒９８％，報９９﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒７２％，報
４０３﹒２元；京東集團（０９６１８）跌７﹒０６％，報２６６元。
美團發布《２０２１年度美團騎手權益保障社會責任報告》，指出，紹興、太原、昆明等
１５個城市正在試點新的「服務星級」激勵機制，對騎手收差評、超時等情況的處理從扣款改為
扣分，根據全月累計積分來評定騎手的服務質量，進而確定對應獎勵，以降低偶發狀況對騎手收
入造成的影響，減輕配送壓力，保障配送安全。
現時，恒生指數報２１８５３，跌６１３點或跌２﹒７３％，主板成交７９８﹒３３億元。
國企指數報７６９３，跌２０６點或跌２﹒６１％。恒生科技指數報４７５５，跌２０２點或跌
４﹒０８％。
即月期指新報２１７７１，跌５９９點，低水８３點。即月國指期貨報７６９９，跌１９６
點，高水５點。即月科指期貨新報４７６４，跌１８４點，高水１２點。
上證綜合指數報３４５８，跌２２點或跌０﹒６６％，成交２６４２﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１３０７７，跌１２４點或跌０﹒９４％，成交３４７７﹒５９億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １６１﹒８元 跌７﹒１２％
阿里（０９９８８） ９９﹒２元 跌４﹒９８％
騰訊（００７００） ４０３﹒２元 跌３﹒７２％
恒騰網絡（００１３６） ２﹒１６元 升２﹒３７％
快手（０１０２４） ７７﹒７元 跌２﹒７５％
京東集團（０９６１８） ２６６元 跌７﹒０６％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０９﹒６元 跌１１﹒９３％
百度（０９８８８） １４９﹒５元 跌５﹒９７％
微博（０９８９８） ２１２﹒４元 跌２﹒１２％
網易（０９９９９） １３５﹒２元 跌５﹒０６％
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