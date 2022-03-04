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即市新聞

04/03/2022 14:53

《異動股》騰訊挫４％，盤中低見４００元，創２０２０年５月新低

　　《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）現價跌４﹒１１％，報４０１﹒６元，該股
成交約３２３９萬股，涉資１３０﹒６１億元，盤中高見４０６﹒２元，最低見４００元，創
２０２０年５月以來新低。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率４７：５３，大戶主動買沽比率
４２：５８，資金淨主動流出４﹒２０２億元。
　　隔晚市場再度擔心俄烏局勢發展，美股受挫。多隻中概科技跟跌，更跑輸納指跌幅。多隻科
指重磅股午後持續捱沽，美團（０３６９０）跌６﹒４３％，報１６３元；阿里（０９９８８）
跌５﹒１７％，報９９元；京東（０９６１８）跌７﹒４８％，報２６４﹒８元。
　　現時，恒生指數報２１８７３，跌５９４點或跌２﹒６５％，主板成交１１５１﹒１４億元
。國企指數報７６８９，跌２１０點或跌２﹒６６％。恒生科技指數報４７４２，跌２１５點或
跌４﹒３４％。
　　即月期指新報２１８０５，跌５６５點，低水６８點。即月國指期貨報７６９５，跌２００
點，高水５點。即月科指期貨新報４７５０，跌１９８點，高水８點。
　　上證綜合指數報３４４６，跌３４點或跌０﹒９８％，成交４１５７﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３０１３，跌１８８點或跌１﹒４３％，成交２３７４﹒３０億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４０１﹒６元　跌４﹒１１％
　　美團（０３６９０）　　　　　１６３元　跌６﹒４３％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　９９元　跌５﹒１７％
　　快手（０１０２４）　　　７６﹒８５元　跌３﹒８２％
　　小米（０１８１０）　　　１３﹒９２元　跌５﹒４３％
　　微盟（０２０１３）　　　　４﹒５８元　跌３﹒５８％
　　京東集團（０９６１８）　２６４﹒８元　跌７﹒４８％
　　萬國數據（０９６９８）　　４０﹒８元　跌４﹒５６％
　　百度（０９８８８）　　　１５０﹒３元　跌５﹒４７％
　　微博（０９８９８）　　　　　２１２元　　跌２﹒３％
　　網易（０９９９９）　　　１３４﹒３元　跌５﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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