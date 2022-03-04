《異動股》騰訊挫４％，盤中低見４００元，創２０２０年５月新低

《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）現價跌４﹒１１％，報４０１﹒６元，該股

成交約３２３９萬股，涉資１３０﹒６１億元，盤中高見４０６﹒２元，最低見４００元，創

２０２０年５月以來新低。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率４７：５３，大戶主動買沽比率

４２：５８，資金淨主動流出４﹒２０２億元。

隔晚市場再度擔心俄烏局勢發展，美股受挫。多隻中概科技跟跌，更跑輸納指跌幅。多隻科

指重磅股午後持續捱沽，美團（０３６９０）跌６﹒４３％，報１６３元；阿里（０９９８８）

跌５﹒１７％，報９９元；京東（０９６１８）跌７﹒４８％，報２６４﹒８元。

現時，恒生指數報２１８７３，跌５９４點或跌２﹒６５％，主板成交１１５１﹒１４億元

。國企指數報７６８９，跌２１０點或跌２﹒６６％。恒生科技指數報４７４２，跌２１５點或

跌４﹒３４％。

即月期指新報２１８０５，跌５６５點，低水６８點。即月國指期貨報７６９５，跌２００

點，高水５點。即月科指期貨新報４７５０，跌１９８點，高水８點。

上證綜合指數報３４４６，跌３４點或跌０﹒９８％，成交４１５７﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１３０１３，跌１８８點或跌１﹒４３％，成交２３７４﹒３０億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４０１﹒６元 跌４﹒１１％

美團（０３６９０） １６３元 跌６﹒４３％

阿里（０９９８８） ９９元 跌５﹒１７％

快手（０１０２４） ７６﹒８５元 跌３﹒８２％

小米（０１８１０） １３﹒９２元 跌５﹒４３％

微盟（０２０１３） ４﹒５８元 跌３﹒５８％

京東集團（０９６１８） ２６４﹒８元 跌７﹒４８％

萬國數據（０９６９８） ４０﹒８元 跌４﹒５６％

百度（０９８８８） １５０﹒３元 跌５﹒４７％

微博（０９８９８） ２１２元 跌２﹒３％

網易（０９９９９） １３４﹒３元 跌５﹒６９％

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（ｅｒ）

