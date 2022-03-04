利福（０１２１２）全年盈轉虧１３﹒１億元，不派息

《經濟通通訊社４日專訊》利福（０１２１２）公布，截至去年１２月３１日止全年虧損

１３﹒０５億元，而２０２０年同期純利１﹒３９億元；每股基本虧損８７仙，不派末期息。

期內收入２２﹒９億元，升１４﹒８８％；毛利１６﹒７４億元，升１３﹒６１％；稅前虧

損１１﹒７３億元，而２０２０年同期溢利２﹒４７億元。（ｃｍ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

