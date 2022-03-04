利福（０１２１２）全年盈轉虧１３﹒１億元，不派息

《經濟通通訊社４日專訊》利福（０１２１２）公布，截至去年１２月３１日止全年虧損
１３﹒０５億元，而２０２０年同期純利１﹒３９億元；每股基本虧損８７仙，不派末期息。
期內收入２２﹒９億元，升１４﹒８８％；毛利１６﹒７４億元，升１３﹒６１％；稅前虧
損１１﹒７３億元，而２０２０年同期溢利２﹒４７億元。（ｃｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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