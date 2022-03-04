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即市新聞

04/03/2022 12:03

【兩會在即】人大會議通過大會議程，審議香港選舉人大代表辦法等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》十三屆全國人大五次會議４日上午舉行預備
會議，通過了大會議程。其中，將審議政府工作報告及香港選舉第十四屆全國人民代表大會代表
的辦法等。

以下為會議議程：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
一、審議政府工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、審查２０２１年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０２２年國民經濟和社會發展計劃草
案的報告、２０２２年國民經濟和社會發展計劃草案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、審查２０２１年中央和地方預算執行情況與２０２２年中央和地方預算草案的報告、２０２
２年中央和地方預算草案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國地方各級人民代表大會和
地方各級人民政府組織法（修正草案）》的議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《第十三屆全國人民代表大會第五次會議關
於第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）》的議案　　　　　　　　　
六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區選舉第十
四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》的議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國澳門特別行政區選舉第十
四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》的議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九、審議最高人民法院工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十、審議最高人民檢察院工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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