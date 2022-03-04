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04/03/2022 15:25

【兩會焦點】全國政協開幕，汪洋形容去年為黨和國家史上里程碑

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協十三屆五次會議開幕會在北京人民
大會堂舉行。全國政協主席汪洋形容去年為黨和國家史上程里碑。面對複雜嚴峻的國際形勢和艱
巨繁重的國內改革發展穩定任務，沉著應對百年變局和世紀疫情，隆重慶祝中國共產黨成立一百
周年，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會、勝利實現第一個百年奮鬥目標，開啟了全面建
設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的新徵程，實現了「十四五」良好開局。
　　汪洋並宣布，會議議程為：一、聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告；二、聽取
和審議政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；三、列席
第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；四、審議通
過政協第十三屆全國委員會第五次會議政治決議；五、審議通過政協第十三屆全國委員會第五次
會議關於常務委員會工作報告的決議；六、審議通過政協第十三屆全國委員會第五次會議關於政
協十三屆四次會議以來提案工作情況報告的決議；七、審議通過政協第十三屆全國委員會提案委
員會關於政協十三屆五次會議提案審查情況的報告。
　　　國家主席習近平與多名中共和國家領導人出席，包括全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍
及全國政協副主席梁振英。

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