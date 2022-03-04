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04/03/2022 15:32

【兩會焦點】汪洋：六中全會決議增凝聚力，堅定開創未來信心決心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協會議開幕會在北京人民大會堂舉行
。全國政協主席汪洋表示，中共十九屆六中全會通過關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決
議，極大增強了全黨全國各族人民的凝聚力向心力，更加堅定了我們以史為鑑、開創未來的信心
決心。
　　他指出，全國政協全年舉辦重要協商活動２５次，開展視察考察調研８２項，立案提案
５０３９件，編發大會發言８６７篇，有效服務決策施策。

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