【兩會焦點】汪洋：把迎接中共二十大作為貫穿全年的重大政治任務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協會議開幕會在北京人民大會堂舉行

。全國政協主席汪洋表示，２０２２年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥

目標進軍新征程的重要一年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會。人民政協要堅持團結和

民主兩大主題，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精

神作為貫穿全年的重大政治任務，認真做好思想引導、匯聚力量、議政建言、服務大局各項工作

。

汪洋表示，去年全國政協鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推

動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言，參與舉辦第

十三屆海峽論壇．第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。

做好疫情防控常態化條件下對外交往工作，舉辦拉美和加勒比國家駐華使節進政協活動，支持中

國經濟社會理事會、中國宗教界和平委員會參與有關國際組織活動，開展線上對外交往活動８０

場。

此外，汪洋又指，要清醒看到工作中還有一些不足：協商建言質量和水平需要進一步提升，

凝聚共識工作的實效性需要進一步增強，委員聯繫服務界別群眾工作需要進一步改進，委員的責

任意識需要進一步強化等等，要在今後工作中認真研究並落實改進舉措。

