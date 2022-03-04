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即市新聞

04/03/2022 12:45

《午市前瞻》恒指跌穿兩萬二，專家指政府強檢詳情未明增添沽壓

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收市報２１８６７，跌５９９點或２﹒６７％，主
板成交８２０﹒０４億元。恒生中國企業指數報７６９９，跌２００點或２﹒５４％。恒生科技
指數報４７５５，跌２０２點或４﹒０９％。

＊黃偉康：市場關注如何確保市場暢順運作＊

　　隔晚美國中概股受壓，拖累科網股今日表現，阿里（０９９８８）今早開市跌穿１００心理
關口，恒指亦跌超過５００點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，今日
港股下跌因為多項不利因素，有可能美國市場憂慮中國在俄烏戰爭取態未明，先行沽貨避險。
　　另外黃偉康強調，港府抗疫措施資訊不明朗亦是近期港股受壓的一大要素。他指，港府至今
未有正式公布全民強檢的詳細做法，並非單指強檢禁足日數等基本資料，市場最關注當局會如何
確保市場暢順運作，而目前當局只提及過確保強檢期間股市不會停市，但隨現時的未知因數風險
擴大，市場預期經濟活動必然會受到影響，故港股表現持續向淡。黃偉康指目前恒指已跌穿所有
支持位，因市場仍等待政府正式公布強檢詳情。

＊監管未見收緊，主因看淡大市＊

　　今日科網股為跌市元兇，ＡＴＭＸＪ全線捱沽。黃偉康認為近期未見監管收得太緊，指今日
跌勢大有機會來自看淡恒指的投資者，因看淡指數而先沽重磅股。他舉例如近期資源價格急升，
但對資源股股價刺激不大，另外新能源車銷量造好，股價亦未見炒起，都是因為市場看淡大市而
未有所動。
　　黃偉康指騰訊（００７００）今日於恒指權重有所上升，認為今日跌幅不應如此大。他指唯
有寄望下周一恒指正式納入新兩隻藍籌股，恒指或有機會借勢反彈，但仍要待抗疫措施明朗化。
（ｈｃ）

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