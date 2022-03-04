【北水炒Ｄ乜】淨流入５３﹒３億人幣，買騰訊沽舜宇

《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指低開５８８點，報２１８７９點。最高跌４４９點報

２２０１７點，最低跌６２８點報２１８３８點。恒指收報２１９０５點，跌５６２點或

２﹒５％。

按額度計算，北水全日淨買入５３﹒３億元人民幣，增加２０５％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多

的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、快手（０１０２４）。

主板成交１６４７﹒７８億元增加４２﹒５％。其中港股通成交３６８﹒６億元，佔總成交

２２﹒４％。



＊大摩削舜宇全年收入８％＊



摩根士丹利表示，舜宇正面對行業逆風，由於公司去年出貨量較預期疲弱，認為其盈利有下

行風險，將全年收入預測下調８％，加上全球智能手機鏡頭行業競爭愈趨激烈，或為市場份額或

利潤率帶來不利影響。

騰訊控股跌３﹒７２％報４０３﹒２元，北水淨買入３３﹒２億元；美團跌５﹒４％報

１６４﹒８元，北水淨買入１０﹒３億元；小米集團跌５﹒１６％報１３﹒９６元，北水淨買入

４﹒８億元。

舜宇光學科技跌３﹒４４％報１５７﹒４元，北水淨賣出５﹒５億元；快手跌４﹒０７％報

７６﹒６５元，北水淨賣出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ３３﹒２４

美團 （０３６９０） １０﹒３０

小米集團 （０１８１０） ４﹒８２

中國宏橋 （０１３７８） ３﹒７９

小鵬汽車 （０９８６８） ２﹒４４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －５﹒４６

快手 （０１０２４） －１﹒７６

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