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即市新聞

04/03/2022 15:53

《美元走勢－羅明立》聯儲後續加大收緊貨幣政策機會大，美元續強

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒５１　１１５﹒５５　１１５﹒２５
　　歐元╱美元　１﹒１０１０　１﹒１０６７　１﹒１０１０
　　英鎊╱美元　１﹒３３３０　１﹒３３５２　１﹒３３１５
　　美元╱瑞郎　０﹒９１８８　０﹒９１９６　０﹒９１７７
　　美元╱港元　７﹒８１６５　７﹒８１７６　７﹒８１４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期四（３日）美國公布上周申領失業救濟人數降至２１﹒５萬，是過去七星
期以內最低，１月工廠訂單則升１﹒４％，好過預期；但２月ＩＳＭ製造業採購經理指數卻不升
反跌，比較令人失望。俄烏第二輪會談結束，雙方同意建立人道主義通道並可能在通道內實施停
火，但俄羅斯入侵烏克蘭的行動並未有停止，避險資金繼續支持美元向好，美匯曾經衝上９８水
平。
　　市場雖消化了美聯儲３月加息的因素，但通脹繼續走高的可能性很大，後續貨幣政策收緊力
度可能加大，加上俄烏地緣局勢緊張的背景下，仍然可優先考慮買美元，初步支持９７﹒６０、
９７﹒２０，上方重要阻力區在９５﹒５０╱９９﹒００。歐元逐步跌向１﹒１０，歐央行公布
的會議紀要未有新的信息足以影響美匯價，由於俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲有直接衝擊，在局勢有
改善前兌美匯價仍然會受壓，但可留意１﹒０９８０╱１﹒１０００的支持位表現。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１５﹒００　１１６﹒００　１１４﹒６５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　買入加元　１﹒２７３０　１﹒２６００　１﹒２７８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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