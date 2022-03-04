《美元走勢－羅明立》聯儲後續加大收緊貨幣政策機會大，美元續強

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒５１ １１５﹒５５ １１５﹒２５

歐元╱美元 １﹒１０１０ １﹒１０６７ １﹒１０１０

英鎊╱美元 １﹒３３３０ １﹒３３５２ １﹒３３１５

美元╱瑞郎 ０﹒９１８８ ０﹒９１９６ ０﹒９１７７

美元╱港元 ７﹒８１６５ ７﹒８１７６ ７﹒８１４１

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《美元走勢》星期四（３日）美國公布上周申領失業救濟人數降至２１﹒５萬，是過去七星

期以內最低，１月工廠訂單則升１﹒４％，好過預期；但２月ＩＳＭ製造業採購經理指數卻不升

反跌，比較令人失望。俄烏第二輪會談結束，雙方同意建立人道主義通道並可能在通道內實施停

火，但俄羅斯入侵烏克蘭的行動並未有停止，避險資金繼續支持美元向好，美匯曾經衝上９８水

平。

市場雖消化了美聯儲３月加息的因素，但通脹繼續走高的可能性很大，後續貨幣政策收緊力

度可能加大，加上俄烏地緣局勢緊張的背景下，仍然可優先考慮買美元，初步支持９７﹒６０、

９７﹒２０，上方重要阻力區在９５﹒５０╱９９﹒００。歐元逐步跌向１﹒１０，歐央行公布

的會議紀要未有新的信息足以影響美匯價，由於俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲有直接衝擊，在局勢有

改善前兌美匯價仍然會受壓，但可留意１﹒０９８０╱１﹒１０００的支持位表現。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 沽出日圓 １１５﹒００ １１６﹒００ １１４﹒６５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２７３０ １﹒２６００ １﹒２７８０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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