【新冠肺炎】劉宇隆：長者感染都可以打針，院舍指爆疫情況嚴峻

《經濟通通訊社４日專訊》疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目表示，無

科學根據顯示確診者不能打針，指有媒體的報導有誤差，認為政府需要闢謠。他表示，現時即使

安老院舍有疫症爆發，都應該要安排院友接種疫苗，長者若已感染，退燒後大概一個月後就可以

接種疫苗，由公共衛生層面出發，無人會檢測到陰性才打針。

劉宇隆又指，得悉有私人或政府資助安老院舍負責人，不願為院友安排打針，認為已染疫不

適宜打針，如果因為院舍負責人的認知有錯誤，令院友染疫身亡，有需要問責，至於兒童接種方

面，家長亦有責任。



＊何栢良：安排私家醫生到院舍需時太久不能接受＊



港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時在老人院舍，當務之急是接種新冠疫苗，可以

大大減低長者染疫後重症及死亡風險，但他說從院舍業界方面了解，約一半院友，經醫生評估，

個人亦已簽署同意書，可以打針，不過等待私家醫生到院舍接種，需時三至四星期，他認為不能

接受；何栢良又說，政府亦應督促醫管局，盡快加密外展隊到院舍的接種服務。

安老院負責人李輝表示，院舍業界的爆疫情況幾近「全軍覆沒」，認為政府顧問袁國勇估計

安老院內或有７成院友受到感染是低估實際情況，現時院友染疫可以說是遲早的事。李輝又指，

愈來愈多院舍員工染疫，人手十分短缺，部分確診但病情較輕的員工，自告奮勇回院舍，照顧確

診院友。（ｃｗ）

