【本港經濟】１月本港零售業總銷貨價值升４﹒１％，勝預期

《經濟通通訊社４日專訊》本港２０２２年１月的零售業總銷貨價值的臨時估計為３３９億
元，按年上升４﹒１％，勝預期，升幅為去年７月以來最低。
在２０２２年１月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔９％，臨時估計為３１億元，按年上
升２９﹒８％。扣除其間價格變動後，２０２２年１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升
１﹒７％。（ｃｗ）
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