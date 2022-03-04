【本港經濟】１月本港零售業總銷貨價值升４﹒１％，勝預期

《經濟通通訊社４日專訊》本港２０２２年１月的零售業總銷貨價值的臨時估計為３３９億

元，按年上升４﹒１％，勝預期，升幅為去年７月以來最低。

在２０２２年１月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔９％，臨時估計為３１億元，按年上

升２９﹒８％。扣除其間價格變動後，２０２２年１月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升

１﹒７％。（ｃｗ）

