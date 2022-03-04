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04/03/2022 13:11

美國議員要求匯控解釋針對香港民運人士及美國公民帳戶之限制

　　《經濟通通訊社４日專訊》外電報道，由六名參議員和七名眾議員組成的美國國會及行政當
局中國委員會（ＣＥＣＣ），周一致函匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀年，要求集團解釋
其凍結香港民運人士帳戶的行動，這些行動可能使匯控受到美國法律的嚴厲制裁。信中還要求匯
豐解釋其行動的理由，並說明這些行動是應香港當局還是中國官員的要求採取。
　　ＣＥＣＣ在信中表達對匯控在香港和全球的業務行為提出質疑和關切，包括對美國公民帳戶
的限制以及凍結香港民運活動人士、獨立媒體和民間團體的帳戶。

＊匯控解釋必須在所有經營地國家法律框架內運作＊

　　議員們稱，他們被告知美國公民的帳戶受到限制，包括他們在匯豐美國分行的帳戶，如果情
況屬實，需要「立即糾正」。信中還說，英國國民（海外）護照持有人在離開香港、前往英國時
從匯豐提取養老金被拒，「令人懷疑匯豐是否在協助和支持政府限制出境的政策。」
　　匯豐美國傳訊主管Ｍａｔｔ　Ｗａｒｄ回應稱，集團收到了該委員會的要求，並將努力解決
他們提出的問題，而與每家銀行一樣，集團必須在所有經營地國家的法律和法律框架內運作。
（ｃｌ）

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