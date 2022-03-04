【夜期時段】即月期指報２１６９１點，跌１４６點，低水２１４點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８００點，跌３７點，低水

１０５點，最新報２１６９１點，跌１４６點，低水２１４點，合約成交１４３６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７６８４點，跌２點，低水３點，最新報７６３７點，跌

４９點，低水５０點，合約成交９３４張。

