和黃醫藥（１３）料５年內收支平衡，冀索凡替尼今年獲批海外上市

《經濟通通訊社４日專訊》和黃醫藥（０００１３）執行董事兼首席科學官蘇慰國表示，已

為治療胰腺及非胰腺神經內分泌瘤藥物索凡替尼於下半年在美國上市作好準備，期望今年索凡替

尼（蘇泰達）可獲得首個海外上市批准。對於早前曾有其他公司的藥物的審議結果不理想，他指

出，目前索凡替尼在上市審議中處於正常的狀態，而每個審議情況是不同的。他又認為，前設是

要與當局有良好的溝通，及顯示藥物數據、療效和安全性，而目前索凡替尼仍在進行臨床和生產

核查，需要等待當局的通知及給予審批意見，集團對該藥物在美國上市有信心。

他又指，公司兩款已於中國上市的藥品呋喹替尼（愛優特）及索凡替尼獲納入國家醫保藥品

目錄後銷售增長強勁，今年首兩個月收入增長１５１％至４３００萬美元，預計兩種藥物進入醫

保後今年料可有高雙位數的銷售增長。對於藥品在國內和海外的定價有較大的分別，鄭澤鋒解釋

，是由於每個國家的體系不一樣，因此要分開不同地區來看。



＊研發投入料有高幅增長＊



研發投入方面，鄭澤鋒表示，２０２１年投入約３億美元，當中，歐美和中國的佔比很接近

，集團亦會在該些地區持續地投入，預估研發投入將有高幅度的增長，由於很多藥物正在開發，

料未來兩年都會是研發的投入高峰期。

對於集團去年淨虧損擴大至約１﹒９５億元，鄭澤鋒指，目前集團正健康地發展，隨著集團

加左研發投入，預期未來５年將會達到收支平衡。不過，他強調，預估中假設集團在期內全球的

收入達到１０億美元，並不包括突發的商業重大變化、收購合併和出售非核心業務等因素。

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