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04/03/2022 16:02

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，創５０周新低

　　《經濟通通訊社４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒１０點，創５０周（即
２０２１年３月後）新低，按周跌１﹒４７％，跌幅１０４周以來最大。中原城市大型屋苑領先
指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８０﹒５３點，創５２周新低，按周跌１﹒３２％，跌幅６６周以來
最大。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒７３點，創５２周新低，按周跌１﹒３６％，跌幅８７
周以來最大。ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒９６點，創４２周新低，按周跌２﹒０１％，跌幅
１１周以來最大。ＣＣＬ四大整體指數跌幅明顯擴大，並齊跌４周，是２０２１年１０月以來首
見。ＣＣＬ累跌３﹒６８％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌３﹒７３％，ＣＣＬ（中小型單位）累跌
３﹒６５％，ＣＣＬ（大型單位）累跌３﹒８２％。
　
＊中原ＣＣＬ連續３周跌破３個支持位＊
　
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ跌穿１８０點，是反映新春長假後首
周市況。ＣＣＬ上周跌穿１８２點，前周跌穿１８４點，連續３周跌破３個支持位。新春後疫情
急劇惡化，樓價繼續下調，兼跌幅擴大，預期ＣＣＬ將下試１７６點，重返２０２１年年初時的
水平，沒收２０２１年全年升幅。
　
＊四區ＣＣＬ　Ｍａｓｓ三區跌一區升＊
　
　　四區方面，本周三區跌一區升。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７４﹒８６點，創５３周新低，
按周跌２﹒６０％，跌幅１３０周以來最大。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６６﹒４７點，創
５１周新低，按周跌１﹒８８％，跌幅１１周以來最大。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９３﹒９３點，創４５周新低，按周跌０﹒５８％，連跌３周共２﹒４８％。港島ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ報１８２﹒３２點，按周升０﹒４０％，上周指數創４５周新低。
　　近４周計，九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌４﹒６７％，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌
４﹒２８％，港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌３﹒０５％，新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累跌２﹒１３％
。（ｓｌ）

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