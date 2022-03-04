《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，創５０周新低

《經濟通通訊社４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒１０點，創５０周（即

２０２１年３月後）新低，按周跌１﹒４７％，跌幅１０４周以來最大。中原城市大型屋苑領先

指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒５３點，創５２周新低，按周跌１﹒３２％，跌幅６６周以來

最大。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒７３點，創５２周新低，按周跌１﹒３６％，跌幅８７

周以來最大。ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒９６點，創４２周新低，按周跌２﹒０１％，跌幅

１１周以來最大。ＣＣＬ四大整體指數跌幅明顯擴大，並齊跌４周，是２０２１年１０月以來首

見。ＣＣＬ累跌３﹒６８％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌３﹒７３％，ＣＣＬ（中小型單位）累跌

３﹒６５％，ＣＣＬ（大型單位）累跌３﹒８２％。



＊中原ＣＣＬ連續３周跌破３個支持位＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ跌穿１８０點，是反映新春長假後首

周市況。ＣＣＬ上周跌穿１８２點，前周跌穿１８４點，連續３周跌破３個支持位。新春後疫情

急劇惡化，樓價繼續下調，兼跌幅擴大，預期ＣＣＬ將下試１７６點，重返２０２１年年初時的

水平，沒收２０２１年全年升幅。



＊四區ＣＣＬ Ｍａｓｓ三區跌一區升＊



四區方面，本周三區跌一區升。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７４﹒８６點，創５３周新低，

按周跌２﹒６０％，跌幅１３０周以來最大。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６６﹒４７點，創

５１周新低，按周跌１﹒８８％，跌幅１１周以來最大。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９３﹒９３點，創４５周新低，按周跌０﹒５８％，連跌３周共２﹒４８％。港島ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１８２﹒３２點，按周升０﹒４０％，上周指數創４５周新低。

近４周計，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌４﹒６７％，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌

４﹒２８％，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌３﹒０５％，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ累跌２﹒１３％

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