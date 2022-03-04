【企業盈警】聯華超市（９８０）料去年虧損擴大約２０％至４０％

《經濟通通訊社４日專訊》聯華超市（００９８０）發盈警，較２０２０年度淨虧損
３﹒１９億元人民幣，預計去年度虧損擴大約２０％至４０％。
該集團指，去年國內各地區零星疫情持續出現、後疫情時期門店來客下降，超商行業普遍出
現業績下滑現象。同時公司受浙江區域重點盈利門店華商店動遷閉店、計提減值準備等影響，公
司業績較同期有所下降。（ａｃ）
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