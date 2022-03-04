【企業盈喜】中昌國際（００８５９）料去年虧轉盈賺２﹒２億元

《經濟通通訊社４日專訊》中昌國際（００８５９）發盈喜，預期２０２１財政年度將錄得

公司擁有人應佔溢利不少於２﹒２億元，相比截至２０２０年度則錄得公司擁有人應佔虧損約

１﹒８１億元。

集團解釋，該預期增長主要源於在２０２１財政年度錄得出售上海岳信企業管理咨詢有限公

司１００％股權的單次及非經常性收益。（ａｃ）

