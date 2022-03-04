【新冠肺炎】勞資關係科葵涌辦事處一名職員確診，今日暫停服務

《經濟通通訊社４日專訊》勞工處今日表示，勞資關係科葵涌辦事處因有一名職員確診，該

辦事處服務櫃檯會於今日暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。

該名職員在葵涌興芳路１６６至１７４號葵興政府合署６樓上班，最後一次上班日期為３月

２日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，已預約

服務的市民將獲個別通知預約安排。（ｈｙ）

