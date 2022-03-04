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04/03/2022 11:31

【新冠肺炎】勞資關係科葵涌辦事處一名職員確診，今日暫停服務

　　《經濟通通訊社４日專訊》勞工處今日表示，勞資關係科葵涌辦事處因有一名職員確診，該
辦事處服務櫃檯會於今日暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作。
　　該名職員在葵涌興芳路１６６至１７４號葵興政府合署６樓上班，最後一次上班日期為３月
２日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。勞工處會為該辦事處進行全面清潔消毒，已預約
服務的市民將獲個別通知預約安排。（ｈｙ）

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