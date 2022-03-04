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04/03/2022 14:34

總商會：移民潮致人才流失，３８％受訪企業受較負面影響

　　《經濟通通訊社４日專訊》香港總商會最近進行的一項調查結果顯示，近期的移民潮導致技
術人才流失，大大小小企業皆受影響。
　　共有３８％受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，程度介乎「中等」（２４％）
、「高」（１２％）及「非常高」（２％）。儘管逾半（５８％）受訪企業預期因移民潮而導致
的員工流失率將於２０２２年趨於平穩，但約３５％受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加
劇。
　　移民員工來自不同的專業，包括工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等。移民僱員又以
中年為主，受訪公司指出移民員工主要屬於「３０至３９歲」和「４０至４９歲」兩大年齡組別
。職級方面，中級和初級管理層較有可能離港發展。

＊近四成受訪公司會考慮「提高工資和福利」＊

　　大型企業正積極應對人才外流問題，分別有６１％和５１％。受訪大型企業表示會「加強接
班規劃和招聘工作」及「提升自動化和數碼化水平」；相比之下，中小企的比率分別只有２８％
和３５％。與此同時，大企業亦為增加預算做好準備，分別有３９％和３７％受訪公司會考慮「
提高工資和福利」和「制定挽留員工計劃」，而中小企的相關比率則分別為１３％和１１％。
　　總商會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視
，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。他稱，香港現正面對１９９０年代初以來最大規模的高
學歷人才外流問題，這將對經濟產生重大的連鎖效應。人力資源對本港以服務主導的知識型經濟
十分重要，假如無法遏止人才外流現象，情況將令人憂慮。（ｈｙ）

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