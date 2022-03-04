《小傳日記》魚缸跌到殘，ＡＴＭ死撐，你仲玩唔玩？

《小傳日記》魚缸跌到懵咗，之前仲話美股跌，而香江呢邊已經跌殘，估值低已經唔會跟跌

太多，點知今日都係齊齊跌。俄烏第二次講數都係傾唔到停火協議出嚟，環球股市跟住冧檔。日

股全日收報２５９８５，跌５９１點或２﹒２３巴仙，台股收報１７７３６點，跌１９７點或

１﹒１巴仙。Ａ場都跌，上證綜指收報３４４７，跌３３點或跌０﹒９６巴仙；深證成指收報

１３０２０，跌１８１點或跌１﹒３７巴仙。

中概股噚晚喺花旗捱沽之下跑輸納指，香江呢邊都係殊途同歸。巴巴（０９９８８）一大朝

早低開差唔多６巴仙報９８﹒２銀，紅底話無就無，少少掙扎都無就跌穿百元大關創新低，全日

都無力撐返上去１００銀，全日收報９９元，跌多過５巴仙。

除咗巴巴，ＱＱ（００７００）今日繼舊年８月以來再度下試４００銀大關。上晝ＱＱ都企

得穩４０２銀左右水平，但到下晝企鵝忽然再被推多下，插水跣落４００銀水平。不過４００銀

終於見到條血肉長城頂實，成１３０萬股買盤撐住，最終今日都無穿過４００銀，收報

４０３﹒２銀。

科網佬插水，科指都跟住跌多過４巴仙又再創新低，收報４７３７，跌２１９點或４﹒４巴

仙。

呢排魚缸日日無底深潛，睇到人都無曬心情，明明話魚缸２０２２年轉強，結果一個半月又

跌返落去，真係不如揸ｃａｓｈ仲好啦，請請！





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