【新冠肺炎】政制及內地事務局副局長秘書確診，胡健民快測呈陰性

《經濟通通訊社４日專訊》政制及內地事務局表示，副局長胡健民的秘書確診，她無須與公

眾人士接觸，亦沒有外遊記錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近一次上班日期為

３月３日。

胡健民每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。政制及內地事務局會為相關辦公室

進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。（ｈｙ）

