【新冠疫苗】政府公布縮短接種新冠疫苗相隔時間預約安排

《經濟通通訊社４日專訊》政府公布有關縮短接種新冠疫苗相隔時間的預約安排，已接種兩

劑科興或復必泰疫苗的６０歲或以上人士，接種第三劑疫苗的時間由原本接種第二劑疫苗後６個

月，縮短至３個月。

５至１７歲兒童和青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距，會由１２星期縮短至８星期。１２

歲以下的免疫力弱兒童可預約在接種首兩劑科興或復必泰疫苗後，相隔四星期接種第三劑疫苗。

有關群組同樣可於明日上午８時起上網預約接種。

本月１１日起，已接種兩劑疫苗的１２至１７歲青少年可預約接種第三劑疫苗。曾接種兩劑

科興疫苗的青少年，可於接種第二劑疫苗後３個月，接種科興或復必泰疫苗作為第三劑。曾接種

兩劑復必泰疫苗的青少年，則可於接種第二劑後５個月，接種復必泰疫苗為第三劑，但亦可選擇

科興疫苗作為第三劑疫苗。



＊開放接種第四劑疫苗＊



本月２１日起，１２歲或以上的免疫力弱人士，可預約在接種第三劑疫苗後相隔３個月接種

額外一劑，即第四劑疫苗。

政府表示，將安排已接種兩劑疫苗的１８至５９歲人士，於稍後時間透過網上預約系統，預

約於第二劑疫苗後３個月接種第三劑疫苗，有關安排將另行公布。（ｈｙ）

