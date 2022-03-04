  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2022 18:20

【新冠疫苗】政府公布縮短接種新冠疫苗相隔時間預約安排

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府公布有關縮短接種新冠疫苗相隔時間的預約安排，已接種兩
劑科興或復必泰疫苗的６０歲或以上人士，接種第三劑疫苗的時間由原本接種第二劑疫苗後６個
月，縮短至３個月。
　　５至１７歲兒童和青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距，會由１２星期縮短至８星期。１２
歲以下的免疫力弱兒童可預約在接種首兩劑科興或復必泰疫苗後，相隔四星期接種第三劑疫苗。
有關群組同樣可於明日上午８時起上網預約接種。
　　本月１１日起，已接種兩劑疫苗的１２至１７歲青少年可預約接種第三劑疫苗。曾接種兩劑
科興疫苗的青少年，可於接種第二劑疫苗後３個月，接種科興或復必泰疫苗作為第三劑。曾接種
兩劑復必泰疫苗的青少年，則可於接種第二劑後５個月，接種復必泰疫苗為第三劑，但亦可選擇
科興疫苗作為第三劑疫苗。

＊開放接種第四劑疫苗＊

　　本月２１日起，１２歲或以上的免疫力弱人士，可預約在接種第三劑疫苗後相隔３個月接種
額外一劑，即第四劑疫苗。
　　政府表示，將安排已接種兩劑疫苗的１８至５９歲人士，於稍後時間透過網上預約系統，預
約於第二劑疫苗後３個月接種第三劑疫苗，有關安排將另行公布。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/03/2022
《神州經脈》全國政協會議開幕　收水4300億滬指周跌0.4%
財經熱話04/03/2022
俄烏戰事引發汽車業斷鏈危機　車股連日急跌比亞迪再挫8%
市場動向04/03/2022
購買延期年金「自製長糧」 退休人生盡在掌握
財經熱話04/03/2022
俄烏戰火未停納指急跌　港科技股急插阿里失紅底
FOCUS04/03/2022
【FOCUS】「核恐怖主義」暫虛驚　鮑叔被逼沃克爾上身？
大行報告04/03/2022
【大行炒D乜】再有大行調低申洲目標價　click入嚟睇下！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金