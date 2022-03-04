【兩會焦點】汪洋鼓勵港區政協委員團結，唐英年：發言具前瞻性

《經濟通通訊社４日專訊》全國政協會議在北京開幕，主席汪洋在工作報告形容，去年是黨

和國家歷史上具有里程碑意義的一年。政協亦做好團結、匯聚力量的工作，包括鼓勵港區委員支

持完善香港選舉制度，推動落實「愛國者治港」。

身在本港的全國政協常委唐英年透過電視直播，收看全國政協會議開幕，他認為，主席汪洋

的發言具有前瞻性、時代性和概括性。他在聲明指，汪洋闡述國家抗疫不忘發展的高度視覺，描

繪未來國家在百年一遇的變局中發展的大方向，以及「十四五」規劃下國家開局的新形勢，勾劃

國家在中共成立１００周年，邁向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程，中共二十大召開後的新工

作。

唐英年又指，汪洋提出對委員工作的時代性新要求，特別提到香港，鼓勵港區委員發聲支持

全國人大完善特區選舉制度，推動落實「愛國者治港」根本原則，政協委員建言獻策的情況。



＊張業遂：「動態清零」非追求零感染＊



大會發言人張業遂則在記者會上表示，「動態清零」不是要追求零感染，而是盡快控制疫情

。他又指美國以中國的發展為藉口、將中國作為戰略競爭對手，只會破壞中美互信與合作，必將

損害美國自身利益。（ｈｙ）

