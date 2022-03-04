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即市新聞

04/03/2022 10:00

《保險智衛－余栢堅》你的醫保有否分項賠償上限？足夠覆蓋開支？

　　《保險智衛》近日疫情不斷升溫，政府醫療系統面臨嚴峻挑戰，有機會影響其他疾病的治療
，市民未必能單靠公立醫院獲得及時的醫療服務。自願醫保於２０１９年推出，鼓勵未有醫療保
險的市民考慮投保有關認可產品，從而得到在有需要時使用私家醫院服務的保障。計劃推出短短
３年，自願醫保產品已有多樣性的發展，而且亦因應大眾的需求不斷優化。

＊對自己的醫療保險一知半解或會影響保障＊

　　有保險公司在優化其自願醫保產品前，為更深入了解客戶需要，就大眾投保醫療保險的狀況
及想法作出問卷調查，當中近七成擁有最少一份醫保計劃的受訪者表示，其醫保就各醫療開支項
目均設賠償上限，另有近兩成人表示並不清楚其醫保有否就各細項設賠償上限，顯示部分人對自
己現有的醫療保障一知半解，或因投保年期較久遠而遺忘計劃細節，到需要索償時，保單便有可
能出現未能賠償所有醫療費用的情況。

＊不設分項賠償限額，提升每年及終身保額＊

　　另外，有些傳統醫保會設分項賠償限額，擔心超額的客戶通常在入院前會先與醫生確認好醫
生費、手術費等，但涵蓋範圍較廣的雜項開支往往較難預計，故容易超額，因此保險顧問通常會
建議客戶加購「額外醫療保障」，以覆蓋更大部分的醫療開支。針對分項賠償限額的限制，有些
自願醫保產品現時已不設分項賠償限額，而是按每年及終身保障限額全數保障一系列住院及手術
衍生的費用，賠得更足之餘亦簡化了索償程序，進一步減輕客戶在財務上的負擔，讓他們專注復
康過程。
　　根據食物及衞生局的數字，１９８９╱９０至２０１９╱２０年度期間，醫療衞生總開支每
年平均上升５﹒６％。除通脹因素外，隨著醫學技術進步、人口老化、公私營醫院供求失衡等原
因，預計未來的醫療費用將持續攀升，有保險公司將其自願醫保產品的每年保障限額及終身保障
限額提升，就能協助客戶為未來可能高漲的醫療費用作準備，並提供更周全的保障。
　　除了保障限額的提升，如果大家有買車保等一般保險，對自付費（俗稱「墊底費」）應該不
陌生，有些自願醫保計劃亦會提供多種自付費選項，配合客戶各種財政狀況，特別適合本身已有
個人醫保或由僱主提供之團體醫療保險的人士。下次繼續同大家剖析自付費選項的用處。
《富衛香港及澳門首席產品總監　余栢堅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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