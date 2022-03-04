《基金債券攻略－凌風》分散投資美國市場不可少

《基金債券攻略》本欄開張的時候，我推介了一隻可以派息７厘的基金，該基金名叫安聯收

益及增長基金，我上次也解構過該基金的「三合一」特點，即股票、企業債和企業可換股債券各

佔三分之一。

但該基金是買美國市場的，過去１０年，即金融海嘯後，雖然有不少分析都看淡美國，因為

美國採取量化寬鬆的貨幣政策，透過印銀紙向市場買債，變相注資市場，但同時也擴大了聯儲局

的資產負債表（只是擴大了資產負債表的金額，不是增加負債），令人擔心會造成資產泡沫。

但現實上，過去１０年，環球市場之中，表現最好的，肯定非美國莫屬。正因如此，這隻以

美國為投資對象的基金，表現出色自然不難理解。但這一刻，美國已在高位，雖然在俄烏開戰的

陰霾下，美股已從高位滑落，但後市仍然有可能再跌。那麼，這一刻，還值得買這隻美股的收息

基金嗎？

這類預測後市的問題從來都不易答，即使答了也未必準。因此，我一向認為，最好的應對策

略就是利用一些機制去應對。但關於機制的問題，留待下次跟大家分享，今次先集中談談「美國

市場還值得買嗎？」的問題。

其實，與其說我們在買美國市場，不如說我們是買全球最頂尖的科技公司。正如我在上日的

文章中指出，該基金主力買大型科技股，例如蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ和Ａｍａｚｏｎ等等！這

些公司的市場不限於美國，簡單來說，她們都是跨國公司，只不過總部在美國而已！

但接下來你也可能會質疑，這些股票都已經升了不少，現在才買會不會太遲？如果是這樣問

的話，重點應該是股價有可能會調整呢！我當然不敢保證，這些股票的股價會否調整，尤其是借

打仗或加息，但我想指出，買基金始終應該著眼長線。如果是長線的話，就應該看基本因素，只

要基本因素不變，這些公司的股價仍然有上升機會。

我同意，如果選一些歷史較短，股價沒有大升的科技股，升值潛力當然有機大一點，但我想

指出，這隻基金正正是買有實力的大型科技公司，所以才會提供穩定回報。如果她是買二三線的

科技股，上升潛力當然有，但同樣有機會大跌。波幅太大的基金，不太適宜作為派息基金呢！

如果基金經理看好某些二三線的科技股，他可以透過可換股債券來間接持有，這樣就可以做

到進可攻，退可守的地步。上次已經跟大家分享過，安聯收益及增長基金曾經買入Ｔｅｓｌａ的

可換股債券，收穫也不少呢！

我個人認為，買基金的最大好處就是分散風險，讓你有機會以低門檻涉足海外市場。而要分

散投資海外，美國市場是必不可少的，因為美國的科技最先進，擁有最多超大型，具實力的跨國

公司。只要這些公司的管治優良，又能夠與時並進，為客戶提供適時的產品和服務，股價仍然可

以穩定地上升的。

當然，即使如此，我也不能保證買入之後，基金價格不會有短期波動，那麼，我們可以怎樣

透過一些機制，去減低這些風險呢？下次再續。《凌風》



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