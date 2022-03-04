《基金之道－龐寶林》環球股市踏入全年最重要的一個月份

《基金之道》環球市場經歷極為動盪的兩個月份，而來到３月，我們預期金融市場將進入全

年最關鍵的一個月，潛在波動性亦可能相應增加，投資者不能大意。３月之所以最為關鍵，全因

本月將有４件能夠主導後市方向的重要事項將齊齊發生，包括突如其來的烏克蘭危機、內地兩會

、聯儲局議息、港股業績期。



＊烏克蘭危機有甚麼影響？三大方向思考＊



短期市場最關注的一定是俄羅斯出軍烏克蘭所引發的烏克蘭危機。局面近來持續升溫，除了

投資情緒，其局勢對環球金融市場之潛在影響層面主要包括數項，分別是：

俄羅斯部分銀行遭剔出ＳＷＩＦＴ系統可能使俄羅斯之能源出口受到影響，加劇能源價格上

升動力；能源短缺情況若持續，企業成本上漲、供應鏈平衡等問題或惡化，環球特別是歐洲經濟

復甦動力會否因而減慢；各國制裁俄羅斯入侵，國際銀行體系對俄羅斯的風險承擔會否受到衝擊

。

投資者可按上述思考方向判斷烏克蘭危機對金融市場的主要影響，假若戰事延續一段長時間

，上述層面之衝擊恐加強。

除了突發的地緣政治因素，中美今個月在經濟政策上亦有重要事項。先打頭陣的有本周舉行

之內地兩會。市場對內地經濟增長減慢有所憂慮，且看中央政府如何行制訂今年經濟增長目標。

綜合市場預測，外界預期內地今年之ＧＤＰ增長目前訂於５％以上。

除此之外，內地會否於這段時間進一步降準亦十分重要，皆因流動性放寬可支持中資股，特

別是Ａ股表現。



＊聯儲局月中議息，加息５０點子預期降＊



美國方面，本月中旬的聯儲局會議料成全球市場焦點。按聯儲局主席鮑威爾近日言論，以及

美國通脹之力度，聯儲局３月加息基本上無懸念，比較值得注意的是當局會否像以往般加息２５

點子。

自從１月議息會議紀錄公布後，市場對３月加息５０點子的預期已降溫，而烏克蘭危機亦為

環球經濟前景帶來不明朗性，所以縱然聯儲局大方向上仍料會加息，收緊貨幣政策的力度卻可能

有所調整，即未必有當初外界憂慮般「鷹派」。事實上，俄羅斯入侵烏克蘭後，交易員近來基本

上未有再押注聯儲局３月一口氣把利率上調５０點子，反映資金暫預期加息２５點子仍是較適合

之幅度。

本月議息會議後公布的經濟預測亦極具啟示性，因為市場可借此觀察聯儲局官員如何看經濟

、通脹、加息等前景。

港股方面，業績期本月來臨，企業業績將有助投資者更準確判斷企業基本面。不過，部分宏

觀因素相對下可能更為重要，投資者不能忽視，當中包括內地對各行業之監管、環球加息步伐，

以及對本地民生股十分重要的本地疫情。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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