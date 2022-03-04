  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2022 16:45

《基金之道－龐寶林》環球股市踏入全年最重要的一個月份

　　《基金之道》環球市場經歷極為動盪的兩個月份，而來到３月，我們預期金融市場將進入全
年最關鍵的一個月，潛在波動性亦可能相應增加，投資者不能大意。３月之所以最為關鍵，全因
本月將有４件能夠主導後市方向的重要事項將齊齊發生，包括突如其來的烏克蘭危機、內地兩會
、聯儲局議息、港股業績期。

＊烏克蘭危機有甚麼影響？三大方向思考＊

　　短期市場最關注的一定是俄羅斯出軍烏克蘭所引發的烏克蘭危機。局面近來持續升溫，除了
投資情緒，其局勢對環球金融市場之潛在影響層面主要包括數項，分別是：
　　俄羅斯部分銀行遭剔出ＳＷＩＦＴ系統可能使俄羅斯之能源出口受到影響，加劇能源價格上
升動力；能源短缺情況若持續，企業成本上漲、供應鏈平衡等問題或惡化，環球特別是歐洲經濟
復甦動力會否因而減慢；各國制裁俄羅斯入侵，國際銀行體系對俄羅斯的風險承擔會否受到衝擊

　　投資者可按上述思考方向判斷烏克蘭危機對金融市場的主要影響，假若戰事延續一段長時間
，上述層面之衝擊恐加強。
　　除了突發的地緣政治因素，中美今個月在經濟政策上亦有重要事項。先打頭陣的有本周舉行
之內地兩會。市場對內地經濟增長減慢有所憂慮，且看中央政府如何行制訂今年經濟增長目標。
綜合市場預測，外界預期內地今年之ＧＤＰ增長目前訂於５％以上。
　　除此之外，內地會否於這段時間進一步降準亦十分重要，皆因流動性放寬可支持中資股，特
別是Ａ股表現。

＊聯儲局月中議息，加息５０點子預期降＊

　　美國方面，本月中旬的聯儲局會議料成全球市場焦點。按聯儲局主席鮑威爾近日言論，以及
美國通脹之力度，聯儲局３月加息基本上無懸念，比較值得注意的是當局會否像以往般加息２５
點子。
　　自從１月議息會議紀錄公布後，市場對３月加息５０點子的預期已降溫，而烏克蘭危機亦為
環球經濟前景帶來不明朗性，所以縱然聯儲局大方向上仍料會加息，收緊貨幣政策的力度卻可能
有所調整，即未必有當初外界憂慮般「鷹派」。事實上，俄羅斯入侵烏克蘭後，交易員近來基本
上未有再押注聯儲局３月一口氣把利率上調５０點子，反映資金暫預期加息２５點子仍是較適合
之幅度。
　　本月議息會議後公布的經濟預測亦極具啟示性，因為市場可借此觀察聯儲局官員如何看經濟
、通脹、加息等前景。
　　港股方面，業績期本月來臨，企業業績將有助投資者更準確判斷企業基本面。不過，部分宏
觀因素相對下可能更為重要，投資者不能忽視，當中包括內地對各行業之監管、環球加息步伐，
以及對本地民生股十分重要的本地疫情。
《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/03/2022
俄烏戰事引發汽車業斷鏈危機　車股連日急跌比亞迪再挫8%
市場動向04/03/2022
購買延期年金「自製長糧」 退休人生盡在掌握
財經熱話04/03/2022
俄烏戰火未停納指急跌　港科技股急插阿里失紅底
FOCUS04/03/2022
【FOCUS】「核恐怖主義」暫虛驚　鮑叔被逼沃克爾上身？
大行報告04/03/2022
【大行炒D乜】再有大行調低申洲目標價　click入嚟睇下！
開市Good Morning04/03/2022
潘鐵珊：恒指或穿兩萬關　比亞迪220失守宜急撤！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金