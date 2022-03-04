《品中資－羅國森》中海油服跑贏中海油

《品中資》上日的品評談到，油價在俄烏開戰前已經穩步上揚。戰事開始，油價就真的「火

上加油」。上周品評時才９２美元一桶左右，一星期後，油價已升至１１４美元高位，升幅逾兩

成，實在不單止「火上加油」那麼簡單。紐約期油昨晚收報１０９﹒２３美元，但今日（４日）

亞洲時段又回升至１１１美元左右水平（截稿時計）。

雖然烏克蘭不是產油國，但她卻出口不少商品，加上歐美對俄羅斯實施經濟制裁，短期內未

必會向俄羅斯採購石油，所以，市場預期未來一段日子，整體商品的供應可能會受影響，因此，

除了油價急升外，其餘的能源、貴金屬和農產品價格都齊齊上升。

值得一提的是，這明顯會加劇西方國家的通脹（供應減少導致的通脹，最終因為經濟沒增長

，而導致滯脹），但正因如此，本來市場預期，美國今個月會加息半厘，變成可能只加四分一厘

，短暫來說反而利好股票市場。本周三（２日）美股大幅上升近６００點，或１﹒８％，便是最

好的證明。

如果從投資角度，我對石油以外的商品，始終抱審慎態度，因為這類商品價格的周期性比石

油更大，一般投資者未必能掌握。再者，石油股普遍的派息都不俗，而且相對穩定，所以我形容

，買中海油這類石油股已經足夠應對今次的戰事，最重要是進可攻，退可守呢！

上周推介的中海油，股價持續向好，這令我想到中海油的姊妹公司中海油田服務

（０２８８３，下稱中海油服）。該公司雖然夾中海油之名，但知名度卻遠不及中海油。

上日提過，２０２１年是中海油上市２０周年的日子，其實，今年也是中海油服上市２０周

年的日子。換句話說，中海油服是緊隨中海油來港上市的。但論股價表現，論投資價值，我絕對

認同，中海油服是沒得比的。不過，油價上升，確實對中海油服有利，絕對有投機價值。



＊中海油服主要服務中海油＊



先交代一下中海油服的一些背景，正如剛才所說，她是中海油的姊妹公司，而她的最大客戶

也就是中海油，大約佔八成多業務左右（以２０２１年的中期業績為準）。撇開這個關係，中海

油服也是中國目前唯一綜合性的海上油井鑽探開採服務公司，在中國海域的海上鑽井領域佔有

９０％市場份額。

中海油服的業務包括四大範圍，其中鑽井業務佔四成；油田技術服務佔四成六；船舶業務佔

一成，餘下的物探勘察服務則佔幾個巴仙左右。

該公司於２００２年１１月來港上市，招股價１﹒６８元。上市初期，每年業績都穩定增長

，營業額由２００１年的２３﹒６６億元（人民幣．下同），增至２０１４年的３３０億元，這

是中海油服最風光的日子，當年賺了７５億元。

但其後幾年受到油價下滑，中海油和其他客戶減少開採石油的打擊，業績一度大幅虧損。

２０１６年時油價下跌至３０美元一桶水平，當年中海油服大幅虧損１１４億元。

經過兩年的調整，中海油服開始重回正軌，但２０２０年在新冠疫情大流行時，又一度受到

「負油價」影響。簡單來說，以２０２０年的業績計，中海油服仍未返回自己的業績高峰期。



＊油價高企刺激開採意欲＊



不過，隨著過去一年油價持續攀升，這一刻的經營環境對中海油服來說是最有利了，因為油

價高就會刺激油商開採石油的意欲。我估計，只要油價企於５０美元一桶的水平以上，油公司就

有勘探的意欲，現在油價已經超越１００美元，我相信採油的意欲正不斷增加，今年的生意應該

不愁了。

其實，根據經驗，油服股在油價上升的周期，絕對會跑贏石油股的。當然，反過來的時候，

油服股也會大幅跑輸石油股。今年以來，中海油服的股價表現，又證明了這一點。

中海油服今年的股價已累積上升四成九，但中海油才升了三成九。如果油價持續在高位（不

一定要再升），我相信，中海油服的股價仍然有上升空間。以昨日（３日）收市價９﹒１９元計

，預期市盈率仍不過１４倍左右，仍不算太貴。

不過，我必須強調，買中海油服這類股票，必須以中短線為主，而且要設止蝕。一來，她的

股價波幅較大；二來，她的息率並不吸引，沒有防守能力。簡單來說，就以買入價一成作止蝕。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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