《雷鳴天下－雷鼎鳴》北約才是烏克蘭危機始作俑者

《雷鳴天下》俄羅斯派兵攻入烏克蘭，雖然目標主要是軍事設施，但總也會殃及一些平民，

不少烏克蘭人因此而逃亡，也有些躲在地下設施中，苟存性命於亂世。戰爭從來不是好事，但只

要深研一下相關歷史，便知此災難的始作俑者是以美國為主導的北約，這個軍事同盟應為當地人

民的傷亡負起主要責任！



問題的核心是北約這個組織為了要證明自己有存在價值而不斷東擴。北約在１９４９年成立

，目的本是要制衡意識形態及制度上完全不同的蘇聯。當蘇聯在１９９１年解體，俄羅斯又與西

方諸國十分友好之時，北約便再無存在價值，敵人都消失了，軍費還不快點用回在民生之上？但

北約卻不作此想，從１９９９年開始反而進行了５次東擴，多吸納了１４個國家，直抵俄羅斯邊

境。也許在９０年代俄羅斯還不明白北約的意圖，但普京２０００年向克林頓試探，若俄加入北

約，美國的態度會如何？普京從克林頓的回應中清楚知道北約的假想敵正是俄羅斯，如何可能讓

俄加入？不過，那時俄羅斯已因葉利欽的荒唐而自廢了武功，普京上位後也只能忍辱負重，眼睜

睜的看著北約把飛彈搬到自己家門口，對準自己的心臟。普京也明白，俄羅斯幅員廣大，資源豐

富，又有核武，一定招人忌憚，無論俄如何我本將心向明月，誰知明月照溝渠。



＊美雙重標準 不欲武器對準門口＊



２００８年是關鍵的一年，北約在羅馬尼亞首都布加勒斯特開峰會，計劃邀請烏克蘭及格魯

吉亞加入北約。俄立時劃下紅線，認為這對俄羅斯的國家安全構成嚴重威脅，當時美駐俄的大使

及美國不少有識之士都認同俄的說法。歷史上，美國自己實施過門羅主義，不容許任何敵對國家

在西半球部署武力。１９６２年蘇聯因美國在土耳其早已部署了核武對準自己而決定依樣葫蘆，

在古巴也部署對準美國本土的核彈，幾乎引起了足可毀滅世界的古巴危機，最後在美蘇兩國的政

治家共同努力下而化解了危機。９０年代有套奇雲高士拿主演的電影《驚天十三日》對此描述甚

詳，我最近把此電影連看了幾回。古巴危機顯示出美國自己也認為讓外國軍事力量在自己門口把

武器對準自己是不可接受的，正如周潤發在《英雄本色》中有名言︰「我不喜歡被人用槍指著個

頭」，但美國慣用雙重標準，根本沒當普京的警告是一回事。



俄羅斯並無就此便放棄外交上的努力。２００９年俄提出，只要北約答應在有爭議性的區域

剔除北約的第５條，即不用與這些區域軍事上聯防，那麼俄也不反對烏加入北約。很可惜北約仍

把俄視作二等國家，不加理會。



普京此人顯然為心智堅定的猛男，俄遭此羞辱，也許使他更相信北約的目標是要使俄進一步

解體。我則傾向北約的將軍們也正為蘇聯解體而十分失落，沒有了敵人後，自己的飯碗也頓成問

題，他們為求生存，會努力製造新的敵人。步步進逼，是必由之路。普京不會亂打無把握之仗，

俄羅斯在他手上經濟雖因石油價格被壓而蒙受損失，但仍逐漸復甦，並把國債還清，還順便替烏

克蘭還了外債。說此人能卧薪嘗膽也未嘗不可。



２０１４年烏克蘭政變，親俄的民選總統被逐下台，烏便日漸走上自毀之路。《韓非子．亡

徵十五》有云︰「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」烏

克蘭卻犯上了以上所有的亡徵，明知自己實力難與俄相比，不但老是想加入北約，還利用新納粹

分子不斷攻擊及迫害烏克蘭東部俄羅斯種族的人民。這是在自己作死了。



北約似乎也樂見此事，反正衝擊愈多，北約愈可辯說自己有存在價值，美國也有藉口繼續控

制歐洲。當中最大的受害者卻是烏克蘭人民。此國因內訌、貪污及領導不懂治國，未有戰爭之前

已是一個沒有希望的國家，逾４，０００萬人口竟有６００萬人跑到外國工作以養活家人，我在

內地也見到過不少烏克蘭移民。



＊烏應中立 當俄及北約橋樑＊



烏克蘭的最好出路便是中立，不傾向俄或北約，只充當兩者的橋樑。但其喜劇演員出身的總

統並無此智慧，烏雖名義上未加入北約，但卻早已接受其武裝，去年竟有２萬北約軍事人員在烏

。普京此人並非可隨便當他無到，忍了１０多年，外交上別人不理他，他惟有高呼「

Ｅｎｏｕｇｈ ｉｓ ｅｎｏｕｇｈ」，普京大帝一聲吼，地球也要抖三抖！俄羅斯的核彈頭比

包括美國在內的北約還要多，不理會她的安全顧慮怎麼可能？



美國其實也不敢與俄開戰，只能雷聲大雨點小，怕一發不可收拾，也怕中俄一旦雙劍合璧，

天下難攖其鋒。用經濟制裁的方法從來都是七傷拳，歐洲尤其叫苦連天，惟有希望天氣早日回暖

，不用消耗這麼多能源。更值得擔憂的是俄會如何報復，普京說可使她們體驗歷史上未有見過的

困境，恐非虛言，例如俄的網絡攻擊非常厲害，足可使西方經濟嚴重受損。俄現在列出清單，要

烏撤走北約的武器，便肯撤軍，烏應答應。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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