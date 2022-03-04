【大國博弈】張業遂：中國反外國制裁法是防御，與單邊制裁有區別

《經濟通通訊社４日專訊》去年人大通過《反外國制裁法》，十三屆全國人大五次會議大會
發言人張業遂再解釋，中國的《反外國制裁法》是一部指向性、針對性很強的專門法律，突出的
是一個「反」字。中國的《反外國制裁法》是應對遏制打壓的防御措施，與一些國家的「單邊制
裁」有本質區別。
他稱，中國不惹事，但也不怕事。對那些動輒揮舞制裁大棒的霸凌行徑，中國通過法律手段
，堅定維護國家主權、安全、發展利益。（ｃｔ）
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