《經濟通通訊社４日專訊》十三屆全國人大五次會議大會發言人張業遂表示，在國際貿易中
，中國從不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅迫」問題。中方希望歐盟採取客觀公
正立場，不要將中國與陶宛立之間的問題擴大化或上升至中歐關係層面。
他又指，立陶宛政府嚴重違反「一個中國」原則，違背在兩國建交時所作的政治承諾。中國
政府對此作出堅決回應，是完全正當的、必然的。目前中立兩國關係出現的問題責任完全在立方
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04/03/2022 13:15
【大國博弈】張業遂：中國不存在「經濟脅迫」，冀歐盟客觀公正
《經濟通通訊社４日專訊》十三屆全國人大五次會議大會發言人張業遂表示，在國際貿易中
，中國從不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅迫」問題。中方希望歐盟採取客觀公
正立場，不要將中國與陶宛立之間的問題擴大化或上升至中歐關係層面。
他又指，立陶宛政府嚴重違反「一個中國」原則，違背在兩國建交時所作的政治承諾。中國
政府對此作出堅決回應，是完全正當的、必然的。目前中立兩國關係出現的問題責任完全在立方
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