【新冠肺炎】全國人大會議發言人：動態清零不是追求零感染

《經濟通通訊社４日專訊》十三屆全國人大五次會議大會發言人張業遂表示，「動態清零」

不是要追求「零感染」，而是要盡快把疫情控制住。「動態清零」的目標是通過快速精準的全鏈

條防控措施，實現以最小成本取得最大成效。事實證明「動態清零」做法符合中國實際情況，路

子是對的，效果是好的。無論從確診、死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界

上防疫工作最成功的國家之一。（ｃｔ）

